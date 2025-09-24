台股漲多拉回 盤中再創新高26,394點 法人：應保持風險意識

美股四大指數23日均收黑，跌幅在0.3%至0.9%之間，以那斯達克指數下跌0.9%最重。加權指數24日開盤在台積電（2330）最高上漲15元、至1,355元帶動下，再創新高，一度上漲146點至26,394點，不過隨即賣壓出籠，轉為下跌態勢，最低下跌201點至26,045點。盤中目前以設備族群較有表現。

永豐期貨分析，市場樂觀情緒因為AI題材再度發酵而被推升到新高度。輝達與OpenAI的合作成為AI族群的最新催化劑，不僅讓全球科技股再添想像空間，也直接鞏固台積電在高效運算與先進製程的戰略地位。資金行情明顯持續，外資與內資同步追捧權值股，成交量放大且集中，顯示市場對於未來景氣與企業獲利的預期仍處於高度樂觀的氛圍中。

然而，永豐期貨提醒，這波上漲也帶來估值壓力的隱憂，台積電股價屢創新高已使市場進入「必須對未來維持高速成長」的階段，一旦營收或技術進展稍有不如預期，將引發高位震盪的風險。此外，美中科技戰、貿易政策與全球資金流動變化仍是不可忽視的潛在干擾。

就技術面來看，26,000點已被突破，若多頭氣勢延續，27,000點的目標區間並非遙不可及，但市場必須承受過程中的震盪與拉回，尤其在當前市場情緒極度亢奮的背景下更應保持風險意識。總體而言，台股已迎來歷史性大多頭行情，AI與半導體仍是絕對核心主軸，接下來能否順利挑戰兩萬七，關鍵在於資金動能能否持續、企業基本面能否兌現高期待，以及外部環境是否保持穩定。