東元受惠美 AI 電力需求爆發 股價飆漲破百元 創歷史新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元公司。記者籃珮禎攝影
輝達與OpenAI宣布的「世紀大合作」，將興建大規模AI資料中心引爆龐大電力需求，激勵重電族群強勢表態，其中東元（1504）24日股價爆出大量，盤中一舉衝破百元大關，最高價觸及漲停103元，不僅寫下歷史新高紀錄，成交量更超過25.2萬張，暫居台股成交量排行榜第三名，僅次於華邦電（2344）與力積電（6770）。

法人指出，除了搭上AI電力需求列車外，東元股價強勢動能也來自與鴻海（2317）的策略結盟。雙方鎖定AI資料中心模組化市場，並計畫明年攜手進軍美國，搶食AI與節能龐大商機。此外，東元在無人機、機器人等領域的布局也持續發酵。

觀察東元近日股價表現，從9月初至今已呈現急漲態勢，本月累積漲幅高達52.5％，表現遠優於大盤。籌碼面方面，外資自9月23日起轉為買超，自營商則連續買超2天，兩大法人合計買超逾1.3萬張，顯示有法人買盤進駐，推升股價在盤中再創新高。

