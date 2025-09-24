台股創高後翻黑震盪逾300點 台積電回落平盤
台股今天跳空開高衝上26394.03點、上漲超過140點，續創盤中新高，台積電最高至1355元再寫新天價，生技與重電能源股表現強勢。盤中台積電回落平盤，記憶體族群回檔，中小型股轉弱，加權指數翻黑下跌超過200點，高低震盪348點。
至10時53分左右，台股加權指數為26188.03點，下跌59.34點，跌幅0.22%，成交值新台幣2923.6億元；電子類股指數下跌0.36%，金融類股上漲0.08%。
台積電美國存託憑證（ADR）收漲3.7%、收282.71美元，再創歷史新高，激勵台積電今天盤中最高漲至1355元、漲幅1.12%，隨後回落至平盤1340元。
市場傳出台積電考慮在CoWoS先進封裝製程導入碳化矽（SiC），以解決散熱問題，矽晶圓概念股有望受惠，嘉晶今天攻漲停61.3元，漢磊上漲超過7%，合晶漲幅約4%。
台灣製藥龍頭美時今天凌晨宣布收購美國艾威群公司（Alvogen US），一躍成為全球前20大專科製藥公司，今天開盤美時直奔漲停211元，帶旺生技族群，訊聯基因也亮燈漲停攻上59.2元。
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）概念股漲多修正，廣達、緯創盤中跌逾1%，緯穎下挫超過3%。鴻海在平盤221元附近震盪，聯發科下挫逾2%、最低1340元。
AI用電量龐大，帶動重電能源股表現。華城持續擴產，今天盤中最高614元，上揚超過4%；東元觸漲停103元；上緯投控盤中也漲停，為125.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言