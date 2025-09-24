快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

台股創高後翻黑震盪逾300點 台積電回落平盤

中央社／ 台北24日電

台股今天跳空開高衝上26394.03點、上漲超過140點，續創盤中新高，台積電最高至1355元再寫新天價，生技與重電能源股表現強勢。盤中台積電回落平盤，記憶體族群回檔，中小型股轉弱，加權指數翻黑下跌超過200點，高低震盪348點。

至10時53分左右，台股加權指數為26188.03點，下跌59.34點，跌幅0.22%，成交值新台幣2923.6億元；電子類股指數下跌0.36%，金融類股上漲0.08%。

台積電美國存託憑證（ADR）收漲3.7%、收282.71美元，再創歷史新高，激勵台積電今天盤中最高漲至1355元、漲幅1.12%，隨後回落至平盤1340元。

市場傳出台積電考慮在CoWoS先進封裝製程導入碳化矽（SiC），以解決散熱問題，矽晶圓概念股有望受惠，嘉晶今天攻漲停61.3元，漢磊上漲超過7%，合晶漲幅約4%。

台灣製藥龍頭美時今天凌晨宣布收購美國艾威群公司（Alvogen US），一躍成為全球前20大專科製藥公司，今天開盤美時直奔漲停211元，帶旺生技族群，訊聯基因也亮燈漲停攻上59.2元。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）概念股漲多修正，廣達、緯創盤中跌逾1%，緯穎下挫超過3%。鴻海在平盤221元附近震盪，聯發科下挫逾2%、最低1340元。

AI用電量龐大，帶動重電能源股表現。華城持續擴產，今天盤中最高614元，上揚超過4%；東元觸漲停103元；上緯投控盤中也漲停，為125.5元。

台積電 漲停

延伸閱讀

台積電、台達電等千金股難追！00905銅板價搶市…小資參與台股新高有解

今年大盤只漲了14％、台積電「僅」約24％…遠不及去年！不解為何一堆人喊離職？

台股市值破3兆鎂！網看好利多「繼續噴」：閉眼都能賺

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

相關新聞

台股漲到何時？凱基投信董座：還有五到十年好光景

台股近期走勢凌厲，被市場形容為「無極限」，投資人關心台股究竟可以漲到何時？凱基投信董事長丁紹曾24日上午出席凱基雙核收息...

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要，當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度...

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

美光「報」喜也扛不住漲多賣壓！記憶體大咖倒一地 這兩檔硬氣抗空

美光財報報喜，泛記憶體族群卻在族群漲多，加上台股拉回背景下，未出現慶祝行情，僅力積電（6770）、威剛（3260）逆漲抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。