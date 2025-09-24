搭上 AI、無人機、機器人等列車 東元爆量觸漲停 飆出歷史新高價

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東元和鴻海在7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，搭上AI列車，加上在無人機、機器人、半導體與綠能等領域的布局， 東元（1504）股價連日來急漲，24日開高走高突破百元關卡， 盤中一度衝上漲停103元，寫下歷史新高價，爆出逾24萬張成交量，為盤中個股成交量第二名，僅次於華邦電（2344）。

東元和鴻海結盟，鴻海將溢價取得東元10%股權，成為第2大股東；東元日前表示，與鴻海的策略結盟效益已啟動，雙方陸續展開合作，明年進一步攜手揮軍美國市場，搶食美國AI與節能大商機。

輝達宣布斥資1,000億美元（逾新台幣3兆元）投資AI新創公司OpenAI，將共同興建AI資料中心，預計部署400萬至500萬顆輝達AI晶片，建置總規模10GW（10億瓦）的AI基礎設施，首批設施預計2026下半年啟用。

法人認為在輝達、OpenAI的「世紀大合作」之下，將引爆新一波AI大需求，看好台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、光寶（2301）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等台灣AI伺服器供應鏈全面受惠。

東元積極切入資料中心商機，聯手鴻海搶攻美國市場，除順勢搭上AI需求列車之外，也布局機器人與無人機等領域，機器人關節模組已實現小批量出貨，DC伺服器則打入半導體封裝與TFT-LCD廠的空中無人搬運車系統。

隨著多題材的發酵， 東元近日股價再出現急漲攻勢，24日以95.6元開高後走高， 順利突破百元關卡，衝上漲停103元，寫下歷史新高紀錄， 盤中成交量超過24萬張，居個股成交量亞軍。

