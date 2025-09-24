台股漲到何時？凱基投信董座：還有五到十年好光景

快訊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所24日舉行凱基雙核收息債股平衡 ETF （00981T）上市掛牌典禮。記者蔡靜紋／攝影
台股近期走勢凌厲，被市場形容為「無極限」，投資人關心台股究竟可以漲到何時？凱基投信董事長丁紹曾24日上午出席凱基雙核收息債股平衡 ETF （00981T）上市掛牌典禮，會後接受採訪時表示，台股還有五到十年好光景。

凱基投信副投資長歐陽渭棠在會後接受採訪時也說，不要以為台股已經到第10局，現在還在第一、二局而已，當中最重要的原因是AI產業已經在台、美帶動企業獲利提升，連帶推升評價，目前市場大多推估台、美企業2026年EPS成長率為15%，以台股來說，高於今年以來的10%年成長率水準。

儘管高度看好AI產業的投資機會，但歐陽渭棠也認為，非AI企業明年已機會回升。他並建議投資人在AI、非AI資產配置可採八二比。

臺灣證券交易所24日舉行凱基雙核收息債股平衡 ETF （00981T）上市掛牌典禮，證交所董事長林修銘致詞時表示，凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T） 成功掛牌，將為台灣投資人提供更多元化商品的選擇。凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T） 正式於臺灣證券交易所掛牌上市，這是證交所第一檔平衡型ETF掛牌，也是我國第一檔台股加全球債的平衡型ETF，凱基投信憑藉卓越的執行力，率先發行台灣市場平衡型ETF，展現其對台灣 ETF 市場發展的深度耕耘、投入與重視，也讓臺灣ETF 市場邁向全新的發展階段。

「凱基雙核收息債股平衡 ETF」追蹤之標的指數為「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」，是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下ICE 指數公司合編的第一檔指數，是結合「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」所構建的平衡型指數，其中股票占30%、債券占70%，此次指數編製合作代表臺指公司和ICE 指數公司運用雙方互補特色，利用國際合作模式，進行商品開發。

平衡型 ETF 結合股票及債券的特性，透過不同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類型的資產，表彰股債穩定配置組合之績效表現，這檔ETF提供投資人一種新型態的理財工具，除可降低集中在單一資產類型的風險外，更能提供投資人一站式的資產配置解決方案，滿足不同風險屬性的投資需求。

林修銘表示，台灣ETF市場近年蓬勃發展，總規模超過6.5兆元，並成為亞洲前三大市場，持續吸引國際間的關注，更是全體投信和ETF生態系業者共同努力的成果。 自去年底主管機關開放主動式及平衡型 ETF 以來，證交所已經有七檔主動式ETF上市，加上今天平衡型ETF上市掛牌，整體資產規模也持續攀升，顯示新型態ETF為台灣ETF市場注入新的成長動能，也展現出台灣資本市場的強韌與活力，更是主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

台灣首檔平衡型ETF掛牌 林修銘：為市場注入新動能

台股市值破3兆鎂！網看好利多「繼續噴」：閉眼都能賺

台股又創高！「這檔高息基金」賺贏大盤…配息還逆勢上調

台積漲不停 台股飛越26K…市值躍全球前八強

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要，當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度...

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

美股創新高的漲勢在週二暫告一個段落，最主要是因為聯準會主席鮑爾未釋出支持10月降息訊號後，持續延續早盤的跌勢。 鮑爾在經濟展望午宴的演講中表示，就業市場與通膨的前景都面臨風險，重申政策制定者在考量進一步降息時，可能要面對艱難抉擇。 然而，對於未來降息的看法，聯準會官員們出現了明顯的分歧：像是理事Bowman表示，勞動市場正在走弱，需要果斷行動以壓低利率。另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁Bostic則表示，他看到更多的通膨壓力，央行必須保持警惕。

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

短天期債 ETF 受寵！近一周規模、受益人雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定...

