台股漲到何時？凱基投信董座：還有五到十年好光景

台股近期走勢凌厲，被市場形容為「無極限」，投資人關心台股究竟可以漲到何時？凱基投信董事長丁紹曾24日上午出席凱基雙核收息債股平衡 ETF （00981T）上市掛牌典禮，會後接受採訪時表示，台股還有五到十年好光景。

凱基投信副投資長歐陽渭棠在會後接受採訪時也說，不要以為台股已經到第10局，現在還在第一、二局而已，當中最重要的原因是AI產業已經在台、美帶動企業獲利提升，連帶推升評價，目前市場大多推估台、美企業2026年EPS成長率為15%，以台股來說，高於今年以來的10%年成長率水準。

儘管高度看好AI產業的投資機會，但歐陽渭棠也認為，非AI企業明年已機會回升。他並建議投資人在AI、非AI資產配置可採八二比。

臺灣證券交易所24日舉行凱基雙核收息債股平衡 ETF （00981T）上市掛牌典禮，證交所董事長林修銘致詞時表示，凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T） 成功掛牌，將為台灣投資人提供更多元化商品的選擇。凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T） 正式於臺灣證券交易所掛牌上市，這是證交所第一檔平衡型ETF掛牌，也是我國第一檔台股加全球債的平衡型ETF，凱基投信憑藉卓越的執行力，率先發行台灣市場平衡型ETF，展現其對台灣 ETF 市場發展的深度耕耘、投入與重視，也讓臺灣ETF 市場邁向全新的發展階段。

「凱基雙核收息債股平衡 ETF」追蹤之標的指數為「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」，是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下ICE 指數公司合編的第一檔指數，是結合「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」所構建的平衡型指數，其中股票占30%、債券占70%，此次指數編製合作代表臺指公司和ICE 指數公司運用雙方互補特色，利用國際合作模式，進行商品開發。

平衡型 ETF 結合股票及債券的特性，透過不同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類型的資產，表彰股債穩定配置組合之績效表現，這檔ETF提供投資人一種新型態的理財工具，除可降低集中在單一資產類型的風險外，更能提供投資人一站式的資產配置解決方案，滿足不同風險屬性的投資需求。

林修銘表示，台灣ETF市場近年蓬勃發展，總規模超過6.5兆元，並成為亞洲前三大市場，持續吸引國際間的關注，更是全體投信和ETF生態系業者共同努力的成果。 自去年底主管機關開放主動式及平衡型 ETF 以來，證交所已經有七檔主動式ETF上市，加上今天平衡型ETF上市掛牌，整體資產規模也持續攀升，顯示新型態ETF為台灣ETF市場注入新的成長動能，也展現出台灣資本市場的強韌與活力，更是主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。