東元、萬潤逆勢漲逾3% 外資點名評價及目標雙升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股24日早盤開高走低，成交值排行前段班個股多數走跌，不過，東元（1504）及萬潤（6187）在美系券商看好，給予調升評價及調升目標價激勵下，早盤股價上漲超過3%。

美系大行上修萬潤2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至19.3/19.6元，以2026年23xPE評價，升評升目標。主要理由在於看到Nvidia上修CoWoS-L需求，從510k units to 590k。券商因此上修台積電（2330）CoWoS明年產能至100K wpm from 93k。

另一個理由為上詮（3363）的FAU將於明下半年進入量產，相關設備將在明年第1季拉貨，預期明年能貢獻萬潤9%營收，後年攀高至35%。未來Rubin Ultra 散熱有機會用到的MCL（Micro-Channel Lid )，設備商萬潤只需更新既有的蓋板貼合設備，無需額外採購。

美系券商對東元明年AI數據中心業務成長樂觀，除了與鴻海（2317）合作的主權AI大案外，既有訂單也已在擴充馬來西亞團隊。東元的模組化AI數據中心可顯著加快建設進度，設計到完工的週期由18個月縮短至12個月。預期未來市場除了台灣、東南亞外還會到美國、中東等。

