快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

短天期債 ETF 受寵！近一周規模、受益人雙增

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定性依然存在下，短天期債因利率風險較低，又兼具收益，相關ETF可望持續獲得投資人青睞布局。

觀察近一周各天期債券ETF的規模與受益人變化，短天期債券ETF表現一枝獨秀，規模與受益人同步成長，規模增加近7.1億元，受益人更大增6,789人，明顯優於中長天期債券ETF。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，雖然短期仍有通膨、貿易摩擦與地緣政治等挑戰，但市場整體走勢已逐步回穩，企業庫存也開始回到健康水準，景氣循環正朝向復甦；顯示決策當局在通膨逐步回落與經濟動能放緩下，開始採取風險管理式降息，以維持勞動市場穩定並避免景氣過度下滑。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，但委員意見紛歧明顯，由關稅帶來的通膨影響仍待觀察，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響。

在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

另外，此次降息也意味著重新走入降息循環，寬鬆環境可期下有利於債市表現，不過從期貨隱含政策利率曲線也可以發現，市場已Price in，且實際上的降息步調仍需視通膨與經濟表現而定。

事實上，觀察1個月前市場預期的年底利率與現在僅相差不到半碼，顯示市場已反應降息預期，加上聯準會主席鮑威爾於FOMC會後的談話顯示其並未放棄謹慎態度，未來降息途徑仍難預料，建議投資人於債券布局上，可搭配低存續期、利率敏感度低的短天期債，既平衡投資組合風險，同樣也能顧及收益需求。

降息 債券ETF

延伸閱讀

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

野村投信第4季展望：喜迎降息利多 增加債券配置比重

OECD上修全球經濟成長 預測Fed明春前再降息3碼

Fed新理事 川普的人馬…米倫仍是少數派

相關新聞

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要，當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度...

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

美股創新高的漲勢在週二暫告一個段落，最主要是因為聯準會主席鮑爾未釋出支持10月降息訊號後，持續延續早盤的跌勢。 鮑爾在經濟展望午宴的演講中表示，就業市場與通膨的前景都面臨風險，重申政策制定者在考量進一步降息時，可能要面對艱難抉擇。 然而，對於未來降息的看法，聯準會官員們出現了明顯的分歧：像是理事Bowman表示，勞動市場正在走弱，需要果斷行動以壓低利率。另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁Bostic則表示，他看到更多的通膨壓力，央行必須保持警惕。

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

短天期債 ETF 受寵！近一周規模、受益人雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。