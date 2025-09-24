短天期債 ETF 受寵！近一周規模、受益人雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定性依然存在下，短天期債因利率風險較低，又兼具收益，相關ETF可望持續獲得投資人青睞布局。

觀察近一周各天期債券ETF的規模與受益人變化，短天期債券ETF表現一枝獨秀，規模與受益人同步成長，規模增加近7.1億元，受益人更大增6,789人，明顯優於中長天期債券ETF。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，雖然短期仍有通膨、貿易摩擦與地緣政治等挑戰，但市場整體走勢已逐步回穩，企業庫存也開始回到健康水準，景氣循環正朝向復甦；顯示決策當局在通膨逐步回落與經濟動能放緩下，開始採取風險管理式降息，以維持勞動市場穩定並避免景氣過度下滑。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，但委員意見紛歧明顯，由關稅帶來的通膨影響仍待觀察，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響。

在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

另外，此次降息也意味著重新走入降息循環，寬鬆環境可期下有利於債市表現，不過從期貨隱含政策利率曲線也可以發現，市場已Price in，且實際上的降息步調仍需視通膨與經濟表現而定。

事實上，觀察1個月前市場預期的年底利率與現在僅相差不到半碼，顯示市場已反應降息預期，加上聯準會主席鮑威爾於FOMC會後的談話顯示其並未放棄謹慎態度，未來降息途徑仍難預料，建議投資人於債券布局上，可搭配低存續期、利率敏感度低的短天期債，既平衡投資組合風險，同樣也能顧及收益需求。