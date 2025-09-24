玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

＊原文時間9月15日。

【文．玩股講客人】

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要。

當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

從玉山金上半年獲利結構來看，依舊非常集中在銀行，玉山銀行貢獻95.9%的稅後淨利，第二大的證券子公司佔比為5.2%，至於玉山創投更不用說，創投就是持續投資，今年在行情震盪之下，操盤績效爛到虧損，那就等於是拖油瓶角色，我們就不多談。

上半年淨手續費收入來到141.9億元，動能主要來自財富管理與信用卡業務，尤其是財富管理更是貢獻占比高達一半的收入，年增率高達12.9%，至於信用卡收入則占 27.3%、年增5.6%，所以玉山銀行其實是以財富管理搭配信用卡的雙核心策略。如果大家去辦玉山信用卡，那麼就有機會成為玉山銀行財富管理的客戶。

投資股市真的不是大家都行，連金融專業都不太懂了，只會ETF，回到非金融業出身的大家，尤其是高資產族通常也是賠到哭，因為自己不太行，所以財富管理就成為那根唯一的浮木，股票自然也不會是首選。

回到玉山銀行財富管理手續費來源細節，可以發現保險及基金確實是財富管理的重點，合計就有八成的貢獻，另外債券有15%，由此可以看出股債配置崩盤之後，其實有錢人也不喜歡買債券，畢竟誰會願意當韭菜虧損虧不停呢？

不過這邊的重點就是基金，因為銀行保險會讓有錢人買這麼多，通常就是儲蓄險或投資型保單，台灣人最愛買保險了，有錢人也不例外，尤其是今年出現關稅戰崩盤之後，大家對自己投資更沒信心（或者說亂搞終於怕了？），所以財富管理就能賺到這些手續費。

再來就是放款總額，畢竟銀行還是要有放款，用大家存款放出去賺利息，這才是本業，根據上半年的數據顯示，玉山銀行目前放款總額為2.44兆元，最大來源分別是中小企業25.8%、房屋貸款22.7%、大型企業22.6%以及個人擔保放款20.8%。

相較於官股用力放款給房貸而觸碰到銀行法的30%，玉山銀行的大型企業跟中小企業放款合起來接近五成，壓力相對沒這麼大，搞不好還能搭配財富管理，讓高資產客戶帶來財富存在銀行之後，再把房貸額度放給高資產客群，順便賣這些高資產族理財商品，帶來雙贏的局面。

再來就是今年最大的結構性亮點，保德信投信正式併入玉山金控，目前投信管理總規模包含境內基金及全權委托大約為1,500多億元，位居金控投信第八大，另外最近政府新推的TISA級別基金也有兩檔獲得核可並開賣。

再來就是ETF，如果只看保德信投信推出009803「台灣市值動能50」以及009810「全球跨國藍籌100」，你可能為認為這是外商投信切入市場，不過實際上保德信投信在今年七月已經被玉山併購交割完成，接下來也會改名為玉山投信。

併購保德信投信，對玉山金絕對是好事一樁，有看到上面的獲利主力嗎？就是財富管理，而財富管理手續費重點又來自基金，所以玉山金過去只能幫人賣基金，現在是不是名正言順可以推出自家的產品？這就不只是賺一次財富管理的手續費了，而是後續基金產品的保管費都能賺到，變成長期收入。

而且這些都是拿客戶的錢去投資，玉山金本身都不用承擔風險，看看玉山創投就好了，相比之下，轉投資投信業當然是最穩賺不賠的收益來源，因為「大家投資有賺有賠」，而玉山金賺手續費則是「穩賺不賠」。

玉山金 (2884)每股盈餘

當然我們也不能只看表面數字，還是要回到EPS看獲利，觀察過去四年的獲利軌跡，可以看到2022年受到升息循環與金融市場動盪的影響，當年EPS爛到剩下1.1元。

不過隔年立刻發憤圖強，2023年先回升到1.41 元，接著又在2024年增長到1.63元，不只拼回2021年還創新高，來到2025年上半年累計 EPS居然已經是1.04元，年增率接近三成也是歷史新高。

這代表玉山金已經撐過台灣不斷升息的壓力衝擊，也在調整體質後重新恢復，特別是財富管理更是快速成長，其實這當然也跟台灣有錢人變多有絕對的關係。

當熱錢變多，任何資產都會出現通膨，那麼財富管理賺手續費肯定跟著變多。這邊再補充一下，玉山金自結前八月EPS已經是1.44元、年增26.21%，這也創下同期新高，按照這個氣勢來看，全年也有機會持續創高。

玉山金(2884)歷年股利政策及除權息一覽表

最後看看股利政策，玉山金過去在獲利衰退時，也做了策略調整。

2022年以前，配股比重非常高，截至2022年都是現金配息與股票股利各半，但EPS衰退之後，公司派也沒有打腫臉充胖子，2023年開始拉高現金配息比重，配股開始變少，不隨意亂稀釋股本，也算是兼顧投資人的資產及收益。

再看到2025年的EPS加上併購投信開始貢獻獲利，只要重新找回營運動能，搞不好接下來又要開始加碼配股比例了，所以我們也可以把配股當作一個指標。

整體來看，玉山金已經走過升息衝擊帶來的獲利低谷，如今靠著銀行本業的穩健、財富管理與信用卡的成長，如果投信業務併入也放大效益，那麼玉山金就有機會形成三大獲利引擎。

