神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度創下26394.03的史上新高，但之後轉跌，最低跌逾百點，盤中震盪幅度超過250點可說大洗三溫暖，目前在26150點至26200點區間震盪。

護國神山台積電股價回檔，10點過後下跌10元，使得台股大盤跌勢加深，盤中最多跌超過200點，盤中最低點為26045.79點，台股能不能站穩26,000點備受考驗。

台積電ADR周二大漲3.7%,但在台灣卻出現漲多拉回效應，今日再創史上新高價位之後，獲利賣盤湧現，也使股價回到平盤，站上每股900元，昨日亦再創史上新高價位的台達電，今日則持續下跌，均有高點獲利了結賣壓出現。

法人分析，由於 Fed 主席鮑爾釋出美國股市估值已「相當高」的談話，使周二美股4大指數全數應聲拉回，其中道瓊指數下跌 0.19%、Nasdag 指數下跌0.95%，費半指數下跌 0.35%，對今日台股表現也有影響。

法人也分析，儘管輝達週一宣布與 OpenAI建立「策略性合作夥伴關係」，預計數百萬顆晶片的潛在商機，不僅成為台積電股價跳漲的推動器，也使台積電設備與特用化學等相關供應鏈可望雨露均霑，不過法人也特別提醒，從下跌家數多出上漲家數高達 1 倍、櫃買指數先盛後衰，以及之前急漲的記憶體、碳化矽、載板、被動元件與軍工概念股紛紛收黑的情況來看，市場逢高獲利調節的心態仍不容小覷。

法人認為，輝達近期結盟動作頻頻，再加上微軟將在威州蓋第 2 座巨型 AI 資料中心，Meta 也跟進OpenAI 與甲骨文簽訂 200億美元的雲端算力供應合約，顯示AI基礎建設仍處高速成長期，將是台股持續創高的底氣，但法人也特別的提醒，漲多股近日籌碼已漸趨凌亂，短線操作宜避免過度追價，儘量挑選具趨勢題材且股價位階較低的績優股，例如記憶體封測、半導體設備及 AI 眼鏡供應鏈，可趁低檔轉強時伺機介入。