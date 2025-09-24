快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪。本報資料照片。
神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪。本報資料照片。

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度創下26394.03的史上新高，但之後轉跌，最低跌逾百點，盤中震盪幅度超過250點可說大洗三溫暖，目前在26150點至26200點區間震盪。

護國神山台積電股價回檔，10點過後下跌10元，使得台股大盤跌勢加深，盤中最多跌超過200點，盤中最低點為26045.79點，台股能不能站穩26,000點備受考驗。

台積電ADR周二大漲3.7%,但在台灣卻出現漲多拉回效應，今日再創史上新高價位之後，獲利賣盤湧現，也使股價回到平盤，站上每股900元，昨日亦再創史上新高價位的台達電，今日則持續下跌，均有高點獲利了結賣壓出現。

法人分析，由於 Fed 主席鮑爾釋出美國股市估值已「相當高」的談話，使周二美股4大指數全數應聲拉回，其中道瓊指數下跌 0.19%、Nasdag 指數下跌0.95%，費半指數下跌 0.35%，對今日台股表現也有影響。

法人也分析，儘管輝達週一宣布與 OpenAI建立「策略性合作夥伴關係」，預計數百萬顆晶片的潛在商機，不僅成為台積電股價跳漲的推動器，也使台積電設備與特用化學等相關供應鏈可望雨露均霑，不過法人也特別提醒，從下跌家數多出上漲家數高達 1 倍、櫃買指數先盛後衰，以及之前急漲的記憶體、碳化矽、載板、被動元件與軍工概念股紛紛收黑的情況來看，市場逢高獲利調節的心態仍不容小覷。

法人認為，輝達近期結盟動作頻頻，再加上微軟將在威州蓋第 2 座巨型 AI 資料中心，Meta 也跟進OpenAI 與甲骨文簽訂 200億美元的雲端算力供應合約，顯示AI基礎建設仍處高速成長期，將是台股持續創高的底氣，但法人也特別的提醒，漲多股近日籌碼已漸趨凌亂，短線操作宜避免過度追價，儘量挑選具趨勢題材且股價位階較低的績優股，例如記憶體封測、半導體設備及 AI 眼鏡供應鏈，可趁低檔轉強時伺機介入。

台積電 AI 台股

延伸閱讀

台積電股價衝高「狂歡進入尾聲？」 股民降低部位勸落袋為安

台積電ADR大漲3.7%再創新高 較台北交易溢價27.8%

台積漲不停 台股飛越26K…市值躍全球前八強

台股名師唱多…喊衝27,000 台積「一個人的武林」續上演

相關新聞

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要，當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度...

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

美股創新高的漲勢在週二暫告一個段落，最主要是因為聯準會主席鮑爾未釋出支持10月降息訊號後，持續延續早盤的跌勢。 鮑爾在經濟展望午宴的演講中表示，就業市場與通膨的前景都面臨風險，重申政策制定者在考量進一步降息時，可能要面對艱難抉擇。 然而，對於未來降息的看法，聯準會官員們出現了明顯的分歧：像是理事Bowman表示，勞動市場正在走弱，需要果斷行動以壓低利率。另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁Bostic則表示，他看到更多的通膨壓力，央行必須保持警惕。

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

短天期債 ETF 受寵！近一周規模、受益人雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。