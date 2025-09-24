美時收購 Alvogen US 躋身全球前20大專科製藥廠 股價漲停2.5萬張等買

美時（1795）宣布將以6.58億美元（約新台幣199.4億元）收購Alvogen US，將躋身全球前20大專科製藥廠，24日股價跳空以漲停211元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.5萬張；生技股中訊聯（1784）、訊聯基因（4160）、慧智（6615）也受到激勵同步亮燈漲停。

美時24日凌晨在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，持有位在美國紐澤西的私人控股製藥公司Alvogen US， 收購完成後，美時躍登全球前20大專科製藥公司。

美時表示，交易完成後，合併後試算營收及EBITDA將增加1倍；這次的收購將可帶來互補的產品線，使產品總數將達近100項；另外，美國當地專屬的銷售團隊也將強化美時的商業能力，美時同時受惠於當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

美時指出，交易隱含的企業價值高達約20億美元，交易結構包括現金、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金（earnout）；交易仍須取得相關主管機關核准。

美時表示，此次交易結合兩大全方位製藥公司，讓美時除擁有在亞洲的既有優勢外，更結合美國研發、製造與商業的能力；因此，將能打造更堅實的基礎，進一步將專科藥品行銷至全世界。同時，美時也能夠直接進入全世界最大的醫藥市場，以其建立的平台推升未來成長。

美時早盤跳空以漲停211元開出後鎖死，排隊買單高掛，漲停及市價買單超過2.5萬張排隊等著買，生技股包括慧智、訊聯、訊聯基因也同步漲停。