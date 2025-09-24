快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

美時收購 Alvogen US 躋身全球前20大專科製藥廠 股價漲停2.5萬張等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美時（1795）宣布將以6.58億美元（約新台幣199.4億元）收購Alvogen US，將躋身全球前20大專科製藥廠，24日股價跳空以漲停211元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.5萬張；生技股中訊聯（1784）、訊聯基因（4160）、慧智（6615）也受到激勵同步亮燈漲停。

美時24日凌晨在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，持有位在美國紐澤西的私人控股製藥公司Alvogen US， 收購完成後，美時躍登全球前20大專科製藥公司。

美時表示，交易完成後，合併後試算營收及EBITDA將增加1倍；這次的收購將可帶來互補的產品線，使產品總數將達近100項；另外，美國當地專屬的銷售團隊也將強化美時的商業能力，美時同時受惠於當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

美時指出，交易隱含的企業價值高達約20億美元，交易結構包括現金、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金（earnout）；交易仍須取得相關主管機關核准。

美時表示，此次交易結合兩大全方位製藥公司，讓美時除擁有在亞洲的既有優勢外，更結合美國研發、製造與商業的能力；因此，將能打造更堅實的基礎，進一步將專科藥品行銷至全世界。同時，美時也能夠直接進入全世界最大的醫藥市場，以其建立的平台推升未來成長。

美時早盤跳空以漲停211元開出後鎖死，排隊買單高掛，漲停及市價買單超過2.5萬張排隊等著買，生技股包括慧智、訊聯、訊聯基因也同步漲停。

美時 漲停

延伸閱讀

美時製藥200億元收購Alvogen US 躋身全球前20大專科製藥公司

美時宣布收購Alvogen US 躋身全球前20大專利製藥廠

東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

阿姨用ATM存款轉帳10分鐘 排隊男開口反被嗆 用1招成功解決

相關新聞

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要，當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度...

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

美股創新高的漲勢在週二暫告一個段落，最主要是因為聯準會主席鮑爾未釋出支持10月降息訊號後，持續延續早盤的跌勢。 鮑爾在經濟展望午宴的演講中表示，就業市場與通膨的前景都面臨風險，重申政策制定者在考量進一步降息時，可能要面對艱難抉擇。 然而，對於未來降息的看法，聯準會官員們出現了明顯的分歧：像是理事Bowman表示，勞動市場正在走弱，需要果斷行動以壓低利率。另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁Bostic則表示，他看到更多的通膨壓力，央行必須保持警惕。

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

短天期債 ETF 受寵！近一周規模、受益人雙增

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。