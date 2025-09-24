今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

要不要繼續降息 聯準會官員不同調

美股創新高的漲勢在週二暫告一個段落，最主要是因為聯準會主席鮑爾未釋出支持10月降息訊號後，持續延續早盤的跌勢。

鮑爾在經濟展望午宴的演講中表示，就業市場與通膨的前景都面臨風險，重申政策制定者在考量進一步降息時，可能要面對艱難抉擇。

然而，對於未來降息的看法，聯準會官員們出現了明顯的分歧：像是理事Bowman表示，勞動市場正在走弱，需要果斷行動以壓低利率。另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁Bostic則表示，他看到更多的通膨壓力，央行必須保持警惕。

而這樣分歧的看法，讓債市、股市走勢更增添不確定性。

接下來本週的重點轉向週五即將公布的 - 核心PCE物價指數。彭博資訊估計，8月PCE可能上升0.2%，讓年增率維持在2.9%。

專家表示：「如果週五的PCE年增率低於2.8%，將支持股市續漲並強化降息預期；若高於3%，則可能迫使聯準會重新調整政策。」

還有值得一提的是，美國九月份投資等級公司債的發行量創歷史新高，最主要是投資人想要趁利率高檔買入利率相對高的債券（大多投資人預期未來會持續降息），這也使得投資等級債券與公債的利差再度縮小。

短期內，若資金持續流向美國，而景氣還是維持目前狀況的前提下，公司債的需求仍是強勁的。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。