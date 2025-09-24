ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價。本報資料照片。
美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲3.7%、收282.71美元，再創新高，台積電期貨盤後亦續漲25元、收1365元。帶動台積電2330）24日早盤開高10元、報1,350元，一開盤即刷新歷史紀錄，並續漲至1,355元，市值來到34.75兆元，推升台股大盤同創26,394.03點新高。

法人指出，9月以來，台灣股市持續驚驚漲，不斷刷新歷史新高，而這波漲勢的最大推手就是台積電。儘管中小型股的表現各有不同，但隨著台積電ADR持續走強，台股也獲得了進一步上漲的動力。

然而，法人提醒，在指數不斷走高的同時，也需要保持警惕。由於股價已經漲了一大段，加上不同類股之間的輪動速度很快，投資人必須審慎評估風險。建議投資人仔細挑選優質標的，保持謹慎的態度，才能在這波行情中穩健操作。

