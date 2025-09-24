台股持股水位 兩派不同調

台股在台積電（2330）股價強勢帶動下再創新高。面對指數站上高點，投資人該加碼追高、見好就收或謹慎應對，法人與專家提出教戰守則。

指數站上26,000點，法人對持股水位建議分歧，顯示市場看法並非一面倒樂觀或保守。多空分歧下，持股水位建議不同，謹慎派部分，富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國皆建議持股水位控制在50%以下。黎方國提醒，許多股票漲多，不宜再追高。陳奕光建議快速進出，應對高檔震盪。

台新投顧副總經理黃文清相對樂觀，認為只要權值股不轉弱，指數仍有機會續創高，建議投資人可將持股水位維持在八成相對高檔。

操作策略方面，法人建議，當前著重技術面操作，但仍需注意風險。

法人也提醒，儘管市場強勢，但若股價頻繁出現跳空走勢，且缺乏基本面或題材面支撐，一旦漲勢結束，反轉速度恐比預期快，因此愈是上漲愈要提高警覺，適度減碼調節降低風險。