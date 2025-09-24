台股持股水位 兩派不同調

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股在台積電（2330）股價強勢帶動下再創新高。面對指數站上高點，投資人該加碼追高、見好就收或謹慎應對，法人與專家提出教戰守則。

指數站上26,000點，法人對持股水位建議分歧，顯示市場看法並非一面倒樂觀或保守。多空分歧下，持股水位建議不同，謹慎派部分，富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國皆建議持股水位控制在50%以下。黎方國提醒，許多股票漲多，不宜再追高。陳奕光建議快速進出，應對高檔震盪。

台新投顧副總經理黃文清相對樂觀，認為只要權值股不轉弱，指數仍有機會續創高，建議投資人可將持股水位維持在八成相對高檔。

操作策略方面，法人建議，當前著重技術面操作，但仍需注意風險。

法人也提醒，儘管市場強勢，但若股價頻繁出現跳空走勢，且缺乏基本面或題材面支撐，一旦漲勢結束，反轉速度恐比預期快，因此愈是上漲愈要提高警覺，適度減碼調節降低風險。

董事長 陳奕

延伸閱讀

權王帶頭衝…台股再創高 點位、市值、台指期等同締新猷

台積電溢價補漲、羊群效應等3大利多推升 台股價量俱揚連3天創新高

台股搶上車…卡位三族群

台股逼近25,000大關！網：年底3萬真的不是開玩笑

相關新聞

台積漲不停 台股飛越26K…市值躍全球前八強

台積電昨（23）日再次上演「一個人的武林」，強漲45元收1,340元天價，幾乎包辦大盤所有漲點，帶領台股飛越26,000...

台股名師唱多…喊衝27,000 台積「一個人的武林」續上演

台股昨（23）日收26,247點創新高，但上漲家數僅二成八、下跌家數超越六成，台積電股價大漲帶動台股勁揚，「一個人的武林...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

台股持股水位 兩派不同調

台股在台積電股價強勢帶動下再創新高。面對指數站上高點，投資人該加碼追高、見好就收或謹慎應對，法人與專家提出教戰守則。

大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「資料中心市場透視」報告中指出，雲端仍是人工智慧（AI）及一般伺服器的主要成長驅動力，...

外資買超106億元 買超鴻海逾5萬張最多、但竟只買台積電3,311張

台股23日收在26,247.37點，上漲366.77點，漲幅1.42%，創收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。