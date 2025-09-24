台股名師唱多…喊衝27,000 台積「一個人的武林」續上演

台股昨（23）日收26,247點創新高，但上漲家數僅二成八、下跌家數超越六成，台積電（2330）股價大漲帶動台股勁揚，「一個人的武林」持續上演。股市四大名師持續唱多股市，只要台積電等權值股沒有明顯轉弱，資金行情延續，台股下一步劍指27,000點。

集中市場昨天飆漲366點，整體上漲家數僅550家，占比約28％，下跌家數高達1,157家，占比達六成，櫃買市場更是不漲反跌0.51點，收265.54點。台股當前盤面呈現資金高度集中化，由台積電領軍，昨日貢獻集中市場378點漲點，甚至超越大盤總漲點366點。

統一投顧董事長黎方國指出，台股多空指標在於是否跌破5日線，若不破，多頭將呈現「驚驚漲」格局，未來高點難以預設。當前是資金行情延續，技術面操作比基本面分析更重要。建議投資人當前持股水位維持五成。族群選擇上，看好電子股，尤其是AI族群。

萬寶投顧董事長朱成志指出，台股月線邁向連五紅，上漲力道非常猛烈，主要與外資回流有關。這波行情只是聯準會降息開端，未來還有好幾次降息，將使美股上漲不斷，連帶讓外資回補台股、美元走弱、新台幣走強。當前行情具「投資、投機雙線並進」特色。

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股價漲量增、跳空創歷史新高，持續沿著5日均線向上盤堅，多頭格局有望延續。建議投資人將持股水位控制在50％以下，採取「快閃交易」策略，以應對快速變化盤勢。

台新投顧副總經理黃文清預期台股將持續盤堅，強勢族群輪流表現。他認為，只要權值股沒有轉弱，指數點位上看27,000點大關。他建議投資人可將持股水位維持在八成，並持續偏多操作AI伺服器相關供應鏈為主。