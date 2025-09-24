聽新聞
台積漲不停 台股飛越26K…市值躍全球前八強

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）昨（23）日再次上演「一個人的武林」，強漲45元收1,340元天價，幾乎包辦大盤所有漲點，帶領台股飛越26,000點大關，終場大漲366點收26,247點，再寫歷史新高紀錄，並超越香港恒生指數的26,159點。

台股昨日市值增至84.79兆元，同寫新猷，並晉級全球主要股市市值第八強。台積電周二ADR早盤持續強，夜盤個股期一度攻上1,380元。

統計台股昨天改寫六大空前紀錄，包括台積電收盤價及市值；集中市場盤中、收盤點數；上市市值、上市櫃合計市值；半導體類股指數；電子類股指數；台指期收盤價等，全都登上歷史新高。

輝達及蘋果報佳音，激勵台積電昨日開盤跳空開高走高，加權指數開盤即攻占26,000點，盤中最高達26,307點，終場大漲366點，收在26,247點；成交金額5,470億元，比前一日的4,820億元擴大13.4%。

台積電昨日大漲3.4%，超過大盤的1.4%，台積電市值跨過34兆關卡，以34.74兆元改寫新高。台股創新高，帶動集中市場市值達84.79兆元，而櫃買指數小跌0.1%，櫃買市場市值略減至6.99兆元，但上市櫃市值合計91.78兆元，也是空前新高。台指期收在26,273點，同樣是歷史新高。

資金駐守大型電子股，電子股成交占大盤比重來到76.9%，已連續六天超過75%。電子類股指數昨日漲1.9%，收1,539.33點，創歷史新高；半導體類股指數上漲2.8%，收789.78點，也是歷史新高。

外資昨日買超106.3億元，終結連二賣，台指期未平倉淨空單減少1,039口至16,200口，為去年6月19日11,596口以來最低，期現貨同步偏多。投信賣超15.6億元，連21賣，累計賣超685.9億元；自營商買超32億元，連四買，累積買超264.4億元。三大法人昨日合計買超122.7億元。

外資目前對台積電的目標價仍落在1,300元至1,400元區間，但台積電最近看回不回，本月來大漲15%，昨日收在1,340元，已超過多家外資法人的目標價。

