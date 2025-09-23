世紀風電慶祝證交所通過上市案 股價站回年線

臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會9月23日審議通過世紀風電（2072）的初次申請股票上市案。此案後續尚須提報證交所董事會核議。

證交所表示，世紀離岸風電設備股份有限公司申請上市時的資本額為新台幣17億元，董事長為賴文祥、總經理為林明政，全體董事共9席，持股比率為60.21％；輔導上市承銷商為永豐金證券。

世紀風電主要業務是離岸風電水下基礎的製造、供應及專案管理。市場結構為100％內銷，無外銷業務。

財務表現方面，世紀風電近年的稅前純益分別為111年度虧損7億元、112年度賺10.2億元、113年度賺18.64億元，以及114年上半年度賺10.76億元。每股稅後純益（EPS）111年-5.41元、112年6.67元、113年10.62元，以及今年上半年為5.21元。

觀察世紀風電近期股價低檔回溫，證交所審議其轉上市的消息傳出後，22日股價上漲6.58％一度突破半年線，23日則小漲0.07％收290.5元，率先站穩年線，當日均價為288.26元，技術面上日KD、MACD均呈現向上趨勢。