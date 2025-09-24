快訊

金融零信任說明會 回響熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（23）日舉辦「推動證券商導入金融零信任-應用程式保護」說明會，吸引逾百位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，成功提升券商對資料保護的意識。

為推動證券商導入零信任架構，此次會議以資料保護為主題，首先點出傳統以網路邊界為核心的安全模型已無法有效因應現代化攻擊手法，必須轉向以資料為中心的管理策略，並落實持續驗證、動態授權與即時監控，特別強調資料保護涵蓋外洩防護、分類標籤、存取控制、加密、可用性及生命周期自動化治理，全面確保資料安全與合規。此次說明會強調未來將持續推動證券商落實零信任架構，強化資料保護與營運持續，協助證券商在數位轉型過程中強化資安防護。

證券商 資安

