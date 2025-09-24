就市論勢／散熱、網通 PCB 長線俏

盤勢分析

美聯準會9月降息1碼，符合預期，是去年底以來首次重啟降息循環。根據點陣圖，今年仍有2碼降息空間，2026年後降息步調則趨謹慎，顯示決策層維持「前快後慢」節奏。聯準會主席鮑爾會後並未傳遞更強烈鴿派訊號，市場整體反應中性。

就台灣而言，主計總處上修全年GDP年增率至4.45%，明年預估2.81%，顯示經濟在出口與內需共同支撐下維持正向，出口高度集中AI伺服器、先進製程半導體及高階電子零組件，成為推動成長主要動能。

境內資金回流搭配聯準會降息帶來的寬鬆效果，有助台股資金動能延續。進入第4季，傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。然國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，台股短期震盪整理格局恐難避免，但中長期結構性成長題材仍未變。

台股本波多頭動能主要來自AI伺服器需求與先進製程驅動的產業鏈，相關族群仍是市場核心，但隨著降息循環啟動，資金可能逐步轉向低基期循環性類股，包括面板、記憶體與矽晶圓等景氣敏感產業，市場對庫存水位壓力顯著減輕。

這些族群過去長期處於庫存調整階段，目前已進入供需缺口逐漸放大的拐點，特別是在高頻寬記憶體與AI儲存需求推升下，景氣回升動能日益明顯。搭配政策寬鬆帶來的資金活水，循環性族群有望成為下一波資金追逐重點。

投資建議

操作上，投資人可維持核心持股於AI相關族群，鎖定散熱、網通、PCB、電源供應器與銅箔基板等具備規格升級與長期趨勢支撐的次族群，同時分批布局循環性題材，以掌握低基期上行契機。