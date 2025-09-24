快訊

面板類股 氣氛轉趨樂觀

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取決於回補庫存動能能否持續。台廠中面板雙虎群創（3481）、友達有望受惠，目前仍維持「中立」評等，目標價分別為11.5元、12.5元。

大摩指出，目前9月主流電視面板價格尺寸32吋、43吋、55吋、65吋和75吋價格與上月持平，符合預期。由於電視品牌從8月開始恢復採購，為各地年底促銷活動做準備，預計電視面板出貨量將較上季成長4%至6%，相較第2季9%的季度下滑，態度已顯得更為謹慎。

電視面板出貨動能改善，有助於面板製造商的議價能力並緩解定價壓力。展望未來，電視面板價格已觸及近期底部，但反彈時機可能取決於即將到來的促銷活動中終端需求表現，這也將決定回補庫存動能能否持續。

IT面板部分，大摩預計，螢幕和筆記型電腦面板價格在9月都與上月持平，同樣符合預期。目前維持IT面板價格在未來幾季應保持相對穩定看法。從季度平均來看，IT面板價格在2025年第3季持平。

台廠方面，大摩認為，隨著電視面板價格觸底，市場對面板類股看法已轉趨樂觀。由於商品顯示器仍占營收大宗，友達、群創可望受惠。但仍對這兩家公司評級維持「中立」，需靜待電視面板價格反彈時機的更多明確跡象。

大摩表示，群創與友達過去幾年積極朝車用子系統、工業／商用顯示與系統整合等領域多元化發展，並已開始見到成效，但其主要營收來源仍集中於標準型面板業務。

