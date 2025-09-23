大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「資料中心市場透視」報告中指出，雲端仍是人工智慧（AI）及一般伺服器的主要成長驅動力，預期AI伺服器出貨今年可望持續成長，看好12檔台股。

大摩調查顯示，GB200（NVL72等級）機架第2季出貨約4,900台，與第1季的約1,100台相比，季增逾三倍。大摩預估第3季出貨可望逐月增加，整季出貨8,000-9,000台，以鴻海（2317）為主力，其次為廣達（2382）與緯穎（6669）。GB300機架出貨量要到第4季才會明顯增加，因為實際出貨量將依各客戶的基礎設施準備情況而異。

大摩指出，全球伺服器第2季出貨420萬台，季增7%，年增16%，主要由雲端服務推動，其次則是因應關稅提前拉貨。在下半年，微軟等超大型雲端業者需求強勁，但企業端需求仍偏弱，預期全年可能年減5–10%。

在第2季，高階伺服器（25萬美元以上）出貨量年增399%、季增53%；中階伺服器年增85%、季增20%；入門級伺服器（低於2.5萬美元）年增8%、季增5%。大摩認為，這與AI伺服器持續擴產的趨勢一致。

整體一般伺服器出貨動能下半年將放緩，主要是因為上半年提前備貨因應關稅，一些ODM廠（如廣達）已發布相關指引。不過，實際出貨動能仍高於大摩兩、三個月之前的預估。

在台廠供應鏈，大摩偏好零組件勝過ODM/OEM廠。就個股來說，大摩看好鴻海、緯創（3231）、廣達、技嘉（2376）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、金像電（2368）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）及致茂（2360）等12檔台股。