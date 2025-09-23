通訊升級及 AI 題材持續發酵 00876、00861累計漲幅逾一倍

美國聯準會9月啟動降息、金融條件轉趨寬鬆，歐洲與日本維持支持性政策，全球資金面回暖。產業面則延續AI帶動的資料中心投資循環，雲端業者擴增機櫃與交換設備，光通訊與網路骨幹升級需求同步放大；通膨動能走緩、企業資本支出聚焦效率與算力，也讓「頻寬」成為中長期成長的關鍵詞。法人解讀，在評價修復與基本面支撐並行下，與通訊升級相關的商品能見度正提高。

除資金與產業循環外，政治經濟結構也出現變化。AI與通訊生態逐漸分化為歐美與中國大陸兩個體系，制度與技術標準的差異正由上游一路傳導至終端應用。以今年智慧型手機新品為例，iPhone 17在中國大陸上市的版本被視為「特規版」，在eSIM、電池、內建功能等規格與其他市場不同，顯示兩套體系並行的現況。法人解讀，這類差異將影響電信營運商投資步調與零組件採用，進一步牽動網通設備與頻寬擴充的時程。

在此背景下，投資全球市場、聚焦通訊升級主題的兩檔ETF表現受到關注。元大全球5G（00876）自成立以來，截至9月23日收盤價44.50元，累計漲幅約115.6%；元大全球未來通訊（00861）自成立以來，同日收盤價48.88元，累計漲幅約144.3%。市場觀察指出，兩檔長線走勢與近年5G普及、企業網路架構升級與高頻寬應用擴展的趨勢相符，頻寬紅利正逐步反映在價格上。

就題材範疇來看，00876鎖定5G建設與應用的關鍵環節，從天線、射頻到傳輸介面與系統設備，與各國基地台汰舊換新、企業側傳輸升級連動度高；00861則涵蓋電信營運商、通訊IC與雲端關聯企業，較貼近高頻寬應用普及、企業雲端需求延伸所帶來的持續性訂單。兩者在通訊升級主軸上各有側重，也具備一定互補效果，提供投資人以指數化工具參與「流量成長＋設備循環」的雙重動能。

產業人士提醒，通訊主題屬於中長期趨勢，短期仍可能受區域標準差異、政策審查、供應鏈移轉與匯率等因素影響而出現波動。投資人評估相關商品時，除關注主題延續性與基本面，也應留意持股分散度等結構指標。