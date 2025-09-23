快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

通訊升級及 AI 題材持續發酵 00876、00861累計漲幅逾一倍

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
聚焦通訊升級主題的兩檔ETF表現。資料來源：CMoney，統計至9/23
聚焦通訊升級主題的兩檔ETF表現。資料來源：CMoney，統計至9/23

美國聯準會9月啟動降息、金融條件轉趨寬鬆，歐洲與日本維持支持性政策，全球資金面回暖。產業面則延續AI帶動的資料中心投資循環，雲端業者擴增機櫃與交換設備，光通訊與網路骨幹升級需求同步放大；通膨動能走緩、企業資本支出聚焦效率與算力，也讓「頻寬」成為中長期成長的關鍵詞。法人解讀，在評價修復與基本面支撐並行下，與通訊升級相關的商品能見度正提高。

除資金與產業循環外，政治經濟結構也出現變化。AI與通訊生態逐漸分化為歐美與中國大陸兩個體系，制度與技術標準的差異正由上游一路傳導至終端應用。以今年智慧型手機新品為例，iPhone 17在中國大陸上市的版本被視為「特規版」，在eSIM、電池、內建功能等規格與其他市場不同，顯示兩套體系並行的現況。法人解讀，這類差異將影響電信營運商投資步調與零組件採用，進一步牽動網通設備與頻寬擴充的時程。

在此背景下，投資全球市場、聚焦通訊升級主題的兩檔ETF表現受到關注。元大全球5G（00876）自成立以來，截至9月23日收盤價44.50元，累計漲幅約115.6%；元大全球未來通訊（00861）自成立以來，同日收盤價48.88元，累計漲幅約144.3%。市場觀察指出，兩檔長線走勢與近年5G普及、企業網路架構升級與高頻寬應用擴展的趨勢相符，頻寬紅利正逐步反映在價格上。

就題材範疇來看，00876鎖定5G建設與應用的關鍵環節，從天線、射頻到傳輸介面與系統設備，與各國基地台汰舊換新、企業側傳輸升級連動度高；00861則涵蓋電信營運商、通訊IC與雲端關聯企業，較貼近高頻寬應用普及、企業雲端需求延伸所帶來的持續性訂單。兩者在通訊升級主軸上各有側重，也具備一定互補效果，提供投資人以指數化工具參與「流量成長＋設備循環」的雙重動能。

產業人士提醒，通訊主題屬於中長期趨勢，短期仍可能受區域標準差異、政策審查、供應鏈移轉與匯率等因素影響而出現波動。投資人評估相關商品時，除關注主題延續性與基本面，也應留意持股分散度等結構指標。

延伸閱讀

中光電智能感測於SENSOR CHINA 2025發表全新產品

金門長輩背書包上學！樂活學堂2.0開學 長照服務再升級

高鐵香港段通車7年載客9000萬人次 港鐵送16.7萬美元旅券

侯友宜宣布 新北周周喝鮮奶明年2月上路

相關新聞

外資買超106億元 買超鴻海逾5萬張最多、但竟只買台積電3,311張

台股23日收在26,247.37點，上漲366.77點，漲幅1.42%，創收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超10...

三大法人回補123億元助陣！台積電領台股續創高 鴻海噴逾十萬張大量

台股23日受輝達（NVIDIA）重金投資OpenAI引爆科技股多頭熱情激勵，由台積電（2330）不斷創高領攻，拉抬大盤持...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

聯準會降息資金行情慶祝，台股23日延續強勢，台積電（2330）終場收最高1340元，再創歷史新高價，帶動大盤終場大漲36...

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

美國聯準會降息符合預期，全球股市多數收漲，加上輝達宣布投資OpenAI 1千億美元，帶動台股23日午盤也再創歷史新高，截...

台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

不漲停但漲不停的股票「台達電」台達電真厲害！市值超越聯發科，變成台股的第三大權值股了。如果回到幾年前，誰會想到這件事？ 說到台灣科技股，第一印象想到的如果不是台積電+鴻海，那就是台積電+聯發科這一對了，一個是半導體霸主，一個是IC設計龍頭。 而台達電就比較少被提起了，很多大大對它的印象可能都還是那些在電腦主機裡，看起來有點樸實無華的電源供應器吧？雖然是必備品，但聽起來就是少了那麼一點刺激，不像半導體晶片那樣充滿成長性或話題性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。