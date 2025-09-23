外資買超106億元 買超鴻海逾5萬張最多、但竟只買台積電3,311張

台股23日收在26,247.37點，上漲366.77點，漲幅1.42%，創收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超106.38億元，買超冠軍為爆量上漲的鴻海（2317），單日買超50,423張，但飆上天價的台積電（2330）卻僅獲外資買超3,311張。

台股早盤以26,121點開盤，上漲240.4點，一舉突破26,000點大關，盤中一度拉升至26,307.3點，創下歷史新高，台積電為推升大盤指數創高的領頭羊，早盤以1,320元開出，股價開高走高，最後一盤爆5,442張買單，以最高的1,340元收盤，上漲45元，漲幅3.47%，創下歷史新高，市值34兆7,497億元，影響大盤指數約379點。

另外，鴻海最後一盤爆6,217張買單，收在221元，上漲5元，漲幅2.31%，影響大盤指數約22點，成交量則是超過10萬張；廣達（2382）收286.5元，上漲5.5元，影響大盤指數約7點；台股終場收在26,247.37點，寫收盤歷史新高。

三大法人買超123.65億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超106.38億元，投信賣超14.79億元；自營商買超（合計）32.05億元，其中自營商（自行買賣）買超5.59億元、自營商（避險）買超26.46億元。

統計外資買超前十名個股中，買超冠軍是爆量上漲的鴻海，其次是買超力積電（6770）38,279張，買超聯電（2303）38,200張；另外，創下歷史新高價的台積電則僅獲外資買超3,311張。