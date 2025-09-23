快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

外資買超106億元 買超鴻海逾5萬張最多、但竟只買台積電3,311張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股23日收在26,247.37點，上漲366.77點，漲幅1.42%，創收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超106.38億元，買超冠軍為爆量上漲的鴻海（2317），單日買超50,423張，但飆上天價的台積電（2330）卻僅獲外資買超3,311張。

台股早盤以26,121點開盤，上漲240.4點，一舉突破26,000點大關，盤中一度拉升至26,307.3點，創下歷史新高，台積電為推升大盤指數創高的領頭羊，早盤以1,320元開出，股價開高走高，最後一盤爆5,442張買單，以最高的1,340元收盤，上漲45元，漲幅3.47%，創下歷史新高，市值34兆7,497億元，影響大盤指數約379點。

另外，鴻海最後一盤爆6,217張買單，收在221元，上漲5元，漲幅2.31%，影響大盤指數約22點，成交量則是超過10萬張；廣達（2382）收286.5元，上漲5.5元，影響大盤指數約7點；台股終場收在26,247.37點，寫收盤歷史新高。

三大法人買超123.65億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超106.38億元，投信賣超14.79億元；自營商買超（合計）32.05億元，其中自營商（自行買賣）買超5.59億元、自營商（避險）買超26.46億元。

統計外資買超前十名個股中，買超冠軍是爆量上漲的鴻海，其次是買超力積電（6770）38,279張，買超聯電（2303）38,200張；另外，創下歷史新高價的台積電則僅獲外資買超3,311張。

外資買超前十名中有6檔電子股，金融股占1檔，還有3檔ETF；外資賣超南亞（1303）26,347張，居賣超個股冠軍，其次是賣超凱基金（2883）26,304張，賣超台泥（1101）20,493張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台積電

延伸閱讀

鴻海獲外資奧斯卡《Extel》肯定 奪最受尊崇企業及七大獎項

台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

0050跟台積電全都要的話怎麼搭？老牛：分散風險跟衝擊報酬三種投資法

相關新聞

外資買超106億元 買超鴻海逾5萬張最多、但竟只買台積電3,311張

台股23日收在26,247.37點，上漲366.77點，漲幅1.42%，創收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超10...

三大法人回補123億元助陣！台積電領台股續創高 鴻海噴逾十萬張大量

台股23日受輝達（NVIDIA）重金投資OpenAI引爆科技股多頭熱情激勵，由台積電（2330）不斷創高領攻，拉抬大盤持...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

聯準會降息資金行情慶祝，台股23日延續強勢，台積電（2330）終場收最高1340元，再創歷史新高價，帶動大盤終場大漲36...

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

美國聯準會降息符合預期，全球股市多數收漲，加上輝達宣布投資OpenAI 1千億美元，帶動台股23日午盤也再創歷史新高，截...

台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

不漲停但漲不停的股票「台達電」台達電真厲害！市值超越聯發科，變成台股的第三大權值股了。如果回到幾年前，誰會想到這件事？ 說到台灣科技股，第一印象想到的如果不是台積電+鴻海，那就是台積電+聯發科這一對了，一個是半導體霸主，一個是IC設計龍頭。 而台達電就比較少被提起了，很多大大對它的印象可能都還是那些在電腦主機裡，看起來有點樸實無華的電源供應器吧？雖然是必備品，但聽起來就是少了那麼一點刺激，不像半導體晶片那樣充滿成長性或話題性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。