快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

證交所辦金融零信任說明會 推券商導入資料保護

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所於23日上午10時在101大樓36樓會議大廳舉辦「推動證券商導入金融零信任-應用程式保護」說明會。本場會議計有100餘位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，說明會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

為推動證券商導入零信任架構，本次會議以資料保護為主題，首先點出傳統以網路邊界為核心的安全模型已無法有效因應現代化攻擊手法，必須轉向以資料為中心的管理策略，並落實持續驗證、動態授權與即時監控，特別強調資料保護涵蓋外洩防護、分類標籤、存取控制、加密、可用性及生命周期自動化治理，全面確保資料安全與合規。

會中並針對業界常見問題提出建議，包含分級與各自適應DLP政策平衡效率與防護、導入自動化資料盤點與落實最小授權原則，實施3-2-1備份原則與提升災難復原能力，並將備份系統納入動態授權與行為監控，降低勒索攻擊風險。

此次說明會強調未來將持續推動證券商落實零信任架構，強化資料保護與營運持續，協助證券商在數位轉型過程中強化資安防護，降低營運中斷風險，達到確保金融市場安全穩定，以面對新興科技的攻擊。

證券商

延伸閱讀

證交所首檔平衡型ETF「平衡凱基雙核收息ETF」9月24日掛牌上市

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

證交所招商 五路進擊

獨／碳交所首任總經理田建中卸任 資深副總陳脩文接棒

相關新聞

三大法人回補123億元助陣！台積電領台股續創高 鴻海噴逾十萬張大量

台股23日受輝達（NVIDIA）重金投資OpenAI引爆科技股多頭熱情激勵，由台積電（2330）不斷創高領攻，拉抬大盤持...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

聯準會降息資金行情慶祝，台股23日延續強勢，台積電（2330）終場收最高1340元，再創歷史新高價，帶動大盤終場大漲36...

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

美國聯準會降息符合預期，全球股市多數收漲，加上輝達宣布投資OpenAI 1千億美元，帶動台股23日午盤也再創歷史新高，截...

台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

不漲停但漲不停的股票「台達電」台達電真厲害！市值超越聯發科，變成台股的第三大權值股了。如果回到幾年前，誰會想到這件事？ 說到台灣科技股，第一印象想到的如果不是台積電+鴻海，那就是台積電+聯發科這一對了，一個是半導體霸主，一個是IC設計龍頭。 而台達電就比較少被提起了，很多大大對它的印象可能都還是那些在電腦主機裡，看起來有點樸實無華的電源供應器吧？雖然是必備品，但聽起來就是少了那麼一點刺激，不像半導體晶片那樣充滿成長性或話題性。

AI訂單接不完 台積電市值再創天價衝上1,330元

受惠於AI訂單接不完，先進製程訂單持續滿載，台積電（2330）享有領先者紅利，23日股價市值再創天價，早盤衝上1,330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。