三大法人回補123億元助陣！台積電領台股續創高 鴻海噴逾十萬張大量
台股23日受輝達（NVIDIA）重金投資OpenAI引爆科技股多頭熱情激勵，由台積電（2330）不斷創高領攻，拉抬大盤持續創盤中26,307.3點、收盤26,247.37點歷史新高，成交量並同步放大至5,290億元，三大法人買超止步連2賣、回補123.65億元。
統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超106.38億元，投信連21空、續賣超14.79億元；自營商買超（合計）32.05億元，其中自營商（自行買賣）買超5.59億元、自營商（避險）買超26.46億元。
盤面上，台積電續創1,340元天價，市值達34.75兆元，貢獻大盤漲點近378.9點；鴻海（2317）噴逾10萬張大量，股價衝上221元、改寫14餘月波段高價，貢獻大盤近22.3點；廣達（2382）量增至3.4萬餘張，股價漲1.96%、收286.5元，貢獻近6.8點；東元（1504）爆12.3萬餘張大量，股價強攻漲停94元，終場漲停買單還高掛4.7萬餘張，貢獻6.27點；台光電（2383）同樣量增至3,900餘張，盤中刷新歷史天價1,390元，終場彈升3.46%、收1,345元，追平收盤歷史最高。
觀察23日成交值超過百億元個股有十檔，股價表現漲跌參半。依序為：台積電450.33億元，鴻海227.65億元；華邦電（2344）191.28億元，股價漲6.42%、收36.45元；金居（8358）190.41億元，股價跌2.82%、收241.5元；聯發科（2454）148.94億元，股價跌2.14%、收1,375元；台達電（2308）146.83億元，股價跌1.54%、收893元；聯鈞（3450）140.38億元，股價漲7.54%、收278元；光寶科（2301）124.01億元，股價跌1.35%、收183元；東元114.68億元，股價漲9.94%、收94元；南電（8046）108.07億元，股價跌0.42%、收234.5元。
觀察23日成交量超過10萬張個股有8檔，華邦電穩居人氣王寶座，力積電（6770）擠掉南亞科（2408）衝上第二名；個股股價5漲3跌，依序為：華邦電成交533,002張；力積電成交258,808張，股價漲9.84%、收23.45元；期街口布蘭特正2（00715L）成交139,701張，股價跌2.23%、收10.98元；南亞（1303）成交130,565張，股價跌1.85%、收39.8元；東元成交123,820張；旺宏（2337）成交114,048張，股價漲2.49%、收26.75元；富喬（1815）成交111,860張，股價跌3.05%、收66.8元；鴻海成交103,367張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言