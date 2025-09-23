大型金控股漲跌互見 金融類股走勢震盪 收盤黑翻紅小漲作收

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台股持續創新高，終場大漲逾360點，但金融類股指數表現持續落後，尾盤甚至又翻黑，所幸國泰金（2882）、兆豐金（2886）等大型金控股收盤前翻紅，使得金融指數逆轉上漲，終場上漲1.24點，以2,212點作收。

台股今天在美股四大指數創高、大型科技股領漲下，指數一度衝高大漲逾400點，終場以大漲366點、以26,247點作收，台積電（2330）股價突破1,300元再創新高。美國總統川普提名遞補的聯準會（Fed）理事米蘭呼籲降息，預估中性利率僅約2.5%，市場預期Fed年底前再降息2碼，資金寬鬆持續挹注買盤。金融類股表現相對平淡，類股指數開低，中場翻紅後在平盤上震盪，尾盤卻富邦金（2881）等部分大型金控股紅翻黑下，跌到平盤下，所幸國泰金、兆豐金、中信金（2891）等股翻紅，金融類股指數逆轉收漲，以2,212點作收，小漲0.06%，遠落後於大盤單日逾1%的漲幅。

國泰金 金控股 兆豐金

