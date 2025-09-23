快訊

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

聯準會降息資金行情慶祝，台股23日延續強勢，台積電（2330）終場收最高1340元，再創歷史新高價，帶動大盤終場大漲366點，終場收26,247點，漲幅1.42%，成交量5,290億元，盤中、收盤再創歷史新高價。櫃買則收265點，跌0.19%。

其餘權值股部分，鴻海（2317）、廣達（2382）、東元（1504）、台光電（2383）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、玉山金（2884）、台泥（1101）等則表現較弱勢。

盤面上類股以半導體、其他電子、電機機械、生技、電子通路、電腦周邊、網通等較為強勢，另玻陶、水泥、居家生活、航運、橡膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有華邦電（2344）、聯鈞（3450）、東元、神達（3706）、台燿（6274）、欣興（3037）、佳能（2374）、上詮（3363）、力積電（6770）、台光電、日月光投控（3711）、智邦（2345）等。

而量大弱勢的則有，金居（8358）、聯發科、台達電、光寶科（2301）、南電（8046）、國巨*（2327）、華星光（4979）、富喬（1815）、尖點（8021）、雙鴻（3324）、中光電（5371）、南亞（1303）、世芯-KY（3661）、弘塑（3131）等。

統一投顧表示，市場延續聯準會降息資金行情，輝達（NVIDIA）將投資Open AI引領周一美股四大指數再創新高，全球股市風險資產偏好繼續高漲。台股技術面強勢，外資空單降低，現階段AI需求帶動相關電子零組件醞釀漲價潮，皆有利盤面資金活絡。Fed降息後有望刺激消費需求，由iPhone17熱賣揭開序幕，盤面類股輪漲，百花齊放。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

