台積電續創新高 台股站上26,000點 法人看好這些產業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數22日全面收紅，其中又以費半指數上漲1.5%最高，激勵23日台股開高走高，順利攻上26,000點整數關卡，盤中在台積電最高上漲45元至1,340元帶動下，加權指數最高大漲426點至26,307點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，AI硬體架構再進化，帶動電源管理與散熱需求倍增，隨著新一代GPU包括Blackwell Ultra與Rubin推出，以及2027年Kyber架構的伺服器機櫃設計，都反映出AI運算密度的提升，對於電力供應與管理的高度需求，電源解決方案如高效液冷散熱方案將出現大幅成長。

郭明玉認為，看好台股估值提升，預期2026年經濟穩健與企業獲利回升，以及市場預期年底前聯準會總共將降息3碼，台股有望維持樂觀情緒，建議選股聚焦技術與產品具競爭力的產業和個股，產業選擇上不妨以晶圓代工、AI伺服器、電子零組件包括電源、散熱、CCL、PCB、封測介面與設備、IC設計等為主。

台股 IC設計

睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

多頭不只不死還不止…台股直上2萬6！直雲：今天主要漲老AI

台積電衝上1,325元再寫新高 市值站上34.36兆

台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

不漲停但漲不停的股票「台達電」台達電真厲害！市值超越聯發科，變成台股的第三大權值股了。如果回到幾年前，誰會想到這件事？ 說到台灣科技股，第一印象想到的如果不是台積電+鴻海，那就是台積電+聯發科這一對了，一個是半導體霸主，一個是IC設計龍頭。 而台達電就比較少被提起了，很多大大對它的印象可能都還是那些在電腦主機裡，看起來有點樸實無華的電源供應器吧？雖然是必備品，但聽起來就是少了那麼一點刺激，不像半導體晶片那樣充滿成長性或話題性。

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

美國聯準會降息符合預期，全球股市多數收漲，加上輝達宣布投資OpenAI 1千億美元，帶動台股23日午盤也再創歷史新高，截...

AI訂單接不完 台積電市值再創天價衝上1,330元

受惠於AI訂單接不完，先進製程訂單持續滿載，台積電（2330）享有領先者紅利，23日股價市值再創天價，早盤衝上1,330...

台積電領軍大漲 台股盤中再創26172點歷史新高

台股今日開盤一舉飛躍26000點，以26121點漲逾百點開出，早盤最高來到26172.6點，再創歷史新高，最高上漲接近3...

台達電飆漲150%、千金股預備！股添樂「基本面護城河深」：小資族00935跟上

台股最近創新高，不少人以為這一波台積電大漲，但實際上今年的大黑馬，其實不是台積電而是台達電。這幾年全球雲服務商的資本支出，一直在快速的上修，尤其這個全球前十一大的雲服務商，預期的這個資本支出2025年是4450億美元喔，機構現在的預估，明年還會進一步成長到超過5000億。但是隨著技術不斷的升級，每秒需要傳輸的資料，也持續的倍增的情況下，其實對於資料中心的供電，形成非常大的壓力。 很多機構都已經看到這個現象，像IEA就有數據統計，未來資料中心的耗電量增長趨勢，到了2030年美國、中國資料中心的耗電量增長趨勢，是倍增的情況。 當資料中心需要傳輸的資訊越來越多、越來越熱，而且越來越耗電的情況下，下一個影響到的就是傳統的資料中心。 因為目前資料中心，普遍採用480伏的交流電，或者說AC幹線，在於機櫃內部呢，轉換成54伏或48伏的直流電，DC供給伺服器。可是這種架構未來面對百萬瓦級的功率時個效率就會變得非常的差，而且不切實際。

