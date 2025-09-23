台積電續創新高 台股站上26,000點 法人看好這些產業

美股四大指數22日全面收紅，其中又以費半指數上漲1.5%最高，激勵23日台股開高走高，順利攻上26,000點整數關卡，盤中在台積電最高上漲45元至1,340元帶動下，加權指數最高大漲426點至26,307點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，AI硬體架構再進化，帶動電源管理與散熱需求倍增，隨著新一代GPU包括Blackwell Ultra與Rubin推出，以及2027年Kyber架構的伺服器機櫃設計，都反映出AI運算密度的提升，對於電力供應與管理的高度需求，電源解決方案如高效液冷散熱方案將出現大幅成長。

郭明玉認為，看好台股估值提升，預期2026年經濟穩健與企業獲利回升，以及市場預期年底前聯準會總共將降息3碼，台股有望維持樂觀情緒，建議選股聚焦技術與產品具競爭力的產業和個股，產業選擇上不妨以晶圓代工、AI伺服器、電子零組件包括電源、散熱、CCL、PCB、封測介面與設備、IC設計等為主。