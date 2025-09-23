輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

美國聯準會降息符合預期，全球股市多數收漲，加上輝達宣布投資OpenAI 1千億美元，帶動台股23日午盤也再創歷史新高，截至上午11點45分，盤中最高達26,307點、一度大漲426點，更一舉站上26,300大關，多頭氣勢猛烈。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會如預期降息，且觀察點陣圖隱含今年還有2碼降息空間，且同步小幅上調2026年經濟成長預估，並預計明年通膨將略高於先前預估，激勵美股三大指數再創新高；美股及科技股創新高亦帶動國際股市；中國經濟數據不佳，進一步提高市場對政策刺激的期待。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，聯準會再度啟動降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍有韌性，投資人看好寬鬆環境有利高成長領域動能，支持美股主要指數再創新高，近期盤面類股表現不一，以通訊服務表現最強、電動車也相對強勢。

莊凱倫表示，回顧今年上半年經歷川普又一次強勢發起的貿易戰後，最終不難發現，消息面影響大於實質面，從企業端已經看到獲利恢復增長，另一方面，AI結構利基驅動的成長引擎，協助抵銷部分負面干擾；再從聯準會最新會議中，可以看出關稅影響有望逐漸受控，雖然主席鮑爾淡化市場對積極降息的憧憬，但這恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈性。

展望後市，莊凱倫表示，隨關稅影響放緩，S&P500企業今、明年的獲利也開始觸底上修；與此同時，寬鬆政策週期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。面對一再創高的股市，策略上應可以收益打底，建構多元配置的核心布局，不錯過後續行情，同時降低潛在的下檔波動。