台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

不漲停但漲不停的股票「台達電」台達電真厲害！市值超越聯發科，變成台股的第三大權值股了。如果回到幾年前，誰會想到這件事？

說到台灣科技股，第一印象想到的如果不是台積電+鴻海，那就是台積電+聯發科這一對了，一個是半導體霸主，一個是IC設計龍頭。

而台達電就比較少被提起了，很多大大對它的印象可能都還是那些在電腦主機裡，看起來有點樸實無華的電源供應器吧？雖然是必備品，但聽起來就是少了那麼一點刺激，不像半導體晶片那樣充滿成長性或話題性。

但在AI時代，它的轉型跨入3大領域：

電動車

從電池管理系統、充電樁到車載電源，幾乎是電動車的「血液循環」，隨著電動車普及率快速上升，台達電也跟著搭上這條成長曲線。

AI伺服器電源

AI推升高效能運算需求，伺服器電源升級勢在必行，台達電在這領域市占率很高，成了AI背後不可或缺的隱形推手。

儲能系統

全球能源轉型，帶動儲能需求，台達電憑藉深厚的電力電子技術，逐漸成為解決方案的重要角色。

這是台達電長期累積的轉型成果，就像它不再只是賣單一零件，而是提供整套能源管理、自動化的解決方案，當一家公司能從單一產品走向系統，跟客戶綁得更緊，利潤和成長的穩定性自然也會更好。

一家公司厲害，不只是因為它剛好搭上風口，更是有沒有辦法把原本的核心技術，延伸到新的領域，台達電的市值能夠超越聯發科，靠著過去的長期耕耘與布局提升自己的核心技術，等到被市場看見後，就爆發了。

投資除了方向要對以外，真的也考驗我們的眼光「夠不夠遠」當大家都擠著去「淘金」時，也別忘了，還有人在賣水、供電，甚至搭建整個礦場。這些同樣是真正長遠、穩固的生意，而現在的台達電，正好就在做這件事。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。