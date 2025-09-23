快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， 股價開高走高， 盤中飆上1,340元，上漲45元， 漲幅3.47%， 創下歷史新高， 市值則是增達34.74兆元。

美股周一四大指數齊漲，道瓊工業指數收46,381.54點，上漲66.27點、漲幅0.14%；S&P500指數上漲0.44%；那斯達克指數上漲0.7%；費半指數上漲1.57%；台積電ADR漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元。

台股23日以26,121點開盤，上漲240.4點，一舉突破26,000點大關， 台積電早盤以1,320元開出， 盤中拉升至1,340元， 上漲45元，再創歷史新高，市值也同步創高，影響大盤指數約376點，台股大盤指數盤中衝達26,307.30點， 創歷新高。

台積電預估，第3季美元營收318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%；毛利率55.5~57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電 新台幣

台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

不漲停但漲不停的股票「台達電」台達電真厲害！市值超越聯發科，變成台股的第三大權值股了。如果回到幾年前，誰會想到這件事？ 說到台灣科技股，第一印象想到的如果不是台積電+鴻海，那就是台積電+聯發科這一對了，一個是半導體霸主，一個是IC設計龍頭。 而台達電就比較少被提起了，很多大大對它的印象可能都還是那些在電腦主機裡，看起來有點樸實無華的電源供應器吧？雖然是必備品，但聽起來就是少了那麼一點刺激，不像半導體晶片那樣充滿成長性或話題性。

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

台積電領軍大漲 台股盤中再創26172點歷史新高

台股今日開盤一舉飛躍26000點，以26121點漲逾百點開出，早盤最高來到26172.6點，再創歷史新高，最高上漲接近3...

AI訂單接不完 台積電市值再創天價衝上1,330元

受惠於AI訂單接不完，先進製程訂單持續滿載，台積電（2330）享有領先者紅利，23日股價市值再創天價，早盤衝上1,330...

台達電飆漲150%、千金股預備！股添樂「基本面護城河深」：小資族00935跟上

台股最近創新高，不少人以為這一波台積電大漲，但實際上今年的大黑馬，其實不是台積電而是台達電。這幾年全球雲服務商的資本支出，一直在快速的上修，尤其這個全球前十一大的雲服務商，預期的這個資本支出2025年是4450億美元喔，機構現在的預估，明年還會進一步成長到超過5000億。但是隨著技術不斷的升級，每秒需要傳輸的資料，也持續的倍增的情況下，其實對於資料中心的供電，形成非常大的壓力。 很多機構都已經看到這個現象，像IEA就有數據統計，未來資料中心的耗電量增長趨勢，到了2030年美國、中國資料中心的耗電量增長趨勢，是倍增的情況。 當資料中心需要傳輸的資訊越來越多、越來越熱，而且越來越耗電的情況下，下一個影響到的就是傳統的資料中心。 因為目前資料中心，普遍採用480伏的交流電，或者說AC幹線，在於機櫃內部呢，轉換成54伏或48伏的直流電，DC供給伺服器。可是這種架構未來面對百萬瓦級的功率時個效率就會變得非常的差，而且不切實際。

輝達加猛料！台積電衝1,325元、市值突破34兆元 台股過2萬6千關

輝達（NVIDIA）宣布將投資OpenAI高達1,000億美元打造資料中心，再度引爆投資人對AI前景的樂觀情緒，激勵輝達...

