台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， 股價開高走高， 盤中飆上1,340元，上漲45元， 漲幅3.47%， 創下歷史新高， 市值則是增達34.74兆元。

美股周一四大指數齊漲，道瓊工業指數收46,381.54點，上漲66.27點、漲幅0.14%；S&P500指數上漲0.44%；那斯達克指數上漲0.7%；費半指數上漲1.57%；台積電ADR漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元。

台股23日以26,121點開盤，上漲240.4點，一舉突破26,000點大關， 台積電早盤以1,320元開出， 盤中拉升至1,340元， 上漲45元，再創歷史新高，市值也同步創高，影響大盤指數約376點，台股大盤指數盤中衝達26,307.30點， 創歷新高。

台積電預估，第3季美元營收318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%；毛利率55.5~57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。