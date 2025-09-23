台股再衝高金融股漲勢落後 金控雙雄翻紅帶動金融類股上漲
台股23日開高走高，電子股續衝鋒，金融股早盤表現平淡，接近中場買盤轉進，金控獲利王富邦金（2881）與公股龍頭兆豐金（2886）率先翻紅，以及台新新光金（2887）、永豐金（2890）、中信金（2891）、國泰金（2882）、華南金（2880）等股價也陸續股價走升，金融類股由跌翻漲，目前類股指數來到2,210點之上。
美股四大指數再創歷史新高，台股23日包括AI概念、半導體等族群放量上攻台積電（2330）突破1,300元，金融股早盤一直在平盤下，中場跟上大盤漲勢，重量級金控權值股陸續股價由黑翻紅，帶動類股由下跌再轉向上。
美國聯準會（Fed）本次會議確定重啟降息循還，市場預期年底前、明年持續降息多次，有聯準會官員並釋出偏鴿言論，降息對擁有大部位長天期美債的壽險型金控評價損益回升有利，且銀行型金控也可望受惠美元資金成本下降，淨利差NIM增長，法人評估美降息將對金融族群今年底、明年獲利有正面幫助。
