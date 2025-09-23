AI訂單接不完 台積電市值再創天價衝上1,330元

受惠於AI訂單接不完，先進製程訂單持續滿載，台積電（2330）享有領先者紅利，23日股價市值再創天價，早盤衝上1,330元，上漲35元。市值跨過34兆元達到34.36兆元，台積電今年以來累計上漲265元，漲幅24.88%。

研究機構數據顯示，全球半導體晶圓代工 2.0（ Foundry 2.0）市場 2025 年第2季營收年增19%，先進製程與先進封裝為主要驅動力，其中台積電市占率由 2024 年第2季的 31% 提升至 2025 年第2季的 38%，創高，主要來自 3nm 放量及 CoWoS 擴產。

Counterpoint Research出具最新報告，指出2025年第2季全球半導體 Foundry 2.0 市場營收年增 19%，受惠於 AI 帶動的先進製程與先進封裝強勁需求。Counterpoint Research預期此動能將延續，2025 年第3季營收有望再成長中個位數百分比。

台積電先前召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3-7%區間，毛利率55.5-57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電今年7月至8月累計營收已達6,589.38億元，法人預估，台積電第3季美元財測來看，平均值換算新台幣營收約9,396億元，若以最低標看9月單月營收僅需約2,600億元即可達成，平均值則約2,800億元，高標則約2,980億元，在客戶拉貨高峰過後，皆預期較8月呈現月減少雙位數，實際情況待公司公布，但仍機會超標。

此外，全球半導體應用AI競賽白熱化，法人預估，台積電2026年大客戶排名將洗牌，蘋果在長期計畫提前預定產能下，仍穩居最大客戶，貢獻台積電營收金額也將快速提升，最快2026年挹注逾兆元業績；博通更將快速崛起，明年成為台積電前三大客戶。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。根據台積電年報，2024年最大客戶貢獻全年6,243億元營收，創新高，年增14.2%，營收占比為22%，法人推估該最大客戶為蘋果。