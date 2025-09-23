台股市值擠下德國躍升全球第八大 新台幣30元關有「銅牆鐵壁」護價

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北股匯不同調，台股市值屢創新高再躍升至全球第八大，擠下德國；但新台幣匯價在「30」元整數關卡前，似有「銅牆鐵壁」護價。

美國聯準會（Fed）官員近期釋出「鷹派」訊號，對是否應進一步降息表態謹慎，市場情緒轉趨觀望。隨著主席鮑爾預計於周三發表經濟前景談話，投資人多採取觀望態度。在外匯市場上，新台幣兌美元23日早盤展現止貶回升走勢，以30.23元開出，升值2.1分。盤中一度升破30.2元關卡，最高來到30.175元，顯示有拋匯因子，不過隨後新台幣匯價又回落至30.2元價位附近，反映市場在美元走勢未明確前，多空拉鋸氣氛仍在持續。美元指數今早自97.82滑落至97.24附近。

法人分析指出，若鮑爾談話偏向謹慎，降息氣氛或將出現漂移，匯市仍受美國利率政策與國際資金流動影響，後續波動空間仍大。

在台股方面，台股本周開盤在台積電多頭續航下，加權權指數頻頻再創歷史新高，根據 Market CapWatch 統計，台股市值已經超過德國，9月22日收盤市值突破3兆美元，達到3.04兆美元，緊追法國的3.25兆美元。

台積電市值突破1.1兆美元，排名全球市值第十大企業，緊追特斯拉。

新台幣 台股 台積電

