台積電領軍大漲 台股盤中再創26172點歷史新高

台股今日開盤一舉飛躍26000點，以26121點漲逾百點開出，早盤最高來到26172.6點，再創歷史新高，最高上漲接近300點，權王台積電早盤大漲25元，每股1320元開出為最重要的推手，盤中再創下1325元新高價位。

週一美股隨著輝達、蘋果領漲，帶動四大指數齊揚；道瓊與標普500分別上漲0.14%與 0.44%；NASDAQ 攻高0.7%；費半漲幅達 1.57%，相關激勵也使今天台股開盤就大漲。

選股方向與操作策略，法人建議，隨著類股快速輪動，投資人不宜盤中追漲殺跌，同時法人也指出，產業成長趨勢明確，例如電源解決方案與高壓直流架構，提升產品內容價值的（2308）台達電、（2301）光寶科，股價將延續多頭格局。

此外法人也分析，測試產業受惠 AI GPU 封測市占率擴張，AI加速器邁向成長週期，探針卡（6223）旺矽、測試板（6510）精測、測試座（6515）穎崴、SLT 設備（2360）致茂，以及測試服務（2449）京元電、（3711）日月光投控等，投資人可以留意拉回佈局的時機點。

法人也認為，盤面上資金進駐記憶體、載板、CPO、被動元件等族群，並分析指出，由於 T-glass 供應緊俏，伴隨ABF、BT 業務成長，有助於台廠供應鏈稼動率走升，指標股（3037）欣興、（8046）南電續強表態。

此外，先前股價回檔修正，籌碼經過整理的國防、軍工類股，預期在 2026~2032 年，台灣國防支出用於大型軍備採購金額將達到 1.3兆元，無人機、國產飛彈的功率放大器、造船等業者受惠程度最大，包含（2630）亞航、（5371）中光電、（6753）龍德造船、（2645）長榮航太等，股價都已呈現反彈。