台達電飆漲150%、千金股預備！股添樂「基本面護城河深」：小資族00935跟上

台股最近創新高，不少人以為這一波台積電大漲，但實際上今年的大黑馬，其實不是台積電而是台達電。

台達電今年為什麼這麼強？

這幾年全球雲服務商的資本支出，一直在快速的上修，尤其這個全球前十一大的雲服務商，預期的這個資本支出2025年是4450億美元喔，機構現在的預估，明年還會進一步成長到超過5000億。

但是隨著技術不斷的升級，每秒需要傳輸的資料，也持續的倍增的情況下，其實對於資料中心的供電，形成非常大的壓力。

很多機構都已經看到這個現象，像IEA就有數據統計，未來資料中心的耗電量增長趨勢，到了2030年美國、中國資料中心的耗電量增長趨勢，是倍增的情況。

當資料中心需要傳輸的資訊越來越多、越來越熱，而且越來越耗電的情況下，下一個影響到的就是傳統的資料中心。

因為目前資料中心，普遍採用480伏的交流電，或者說AC幹線，在於機櫃內部呢，轉換成54伏或48伏的直流電，DC供給伺服器。可是這種架構未來面對百萬瓦級的功率時個效率就會變得非常的差，而且不切實際。

第一個問題是電源供應器變得非常大，很佔伺服器的空間，如果電源供應器佔的空間這麼大，就沒有地方可以塞GPU了。

第二個問題就是裡面會塞滿大大小小的銅線，更何況以後再升級，銅線的數量可能要更多，明顯就是不可持續的現象。

第三個問題，是整個電力在重複的AC轉DC、又DC轉AC的過程中，會增加耗損，而且也會增加故障的機率。輝達就決定了在未來要採用HVDC直流電的方案，來取代AC交流電。

HVDC一般在工業領域或是通訊領域，都是非常常見的技術。可是用在資料中心是輝達在業界的第一次突破創舉，這也是今年，台灣相關的能源供應類股，突然漲這麼多最核心關鍵的因素。

台達電其實在過去幾年就已經開始佈局這個HVDC的技術了，而且他們在工業電源、通訊電源、資料中心電源這三大領域都有非常深的耕耘。這一次輝達的宣布，其實就是把台達電原本的技術，正式導入到AI資料中心的標準架構裡面。

對台達電來說，是一個非常大的轉捩點，因為他不只是賣電源而已，他還有機櫃設計、散熱系統、備援電力、甚至是整套的能源管理解決方案。台達電的角色，從一個零組件供應商，變成了整合型的系統解決者。

從5月20日輝達宣布HVDC架構開始，台達電的股價一路飆漲，短短幾個月就漲了150％，這在大型股裡面是非常罕見的表現。

台達電之外，光寶科也是受惠者之一。他們在電源供應器的領域也有很深的技術，而且在高功率密度的設計上面也有領先。所以這一波AI資料中心的升級潮，對台灣的電源供應鏈來說，是非常大的機會。

HVDC架構的改變會影響到哪些環節？

第一個是供電方式，從原本的AC交流電轉成HVDC直流電，這會讓整個電源轉換效率提升，而且可以減少空間佔用。

第二個是機櫃設計，因為電源模組變小了，可以塞更多的GPU，提升運算能力。

第三個是備援系統，從UPS改成BBU，這是一種更高效率、更低故障率的備援方案。

第四個是散熱方式，從風冷改成水冷，可以更有效率地處理高功率設備的熱能。

這不只是電源供應器的升級，而是整個資料中心架構的重構。而台達電、光寶科這些公司，剛好就在這個重構的核心位置。

未來趨勢

根據機構預估，到2027年全球AI資料中心的電力需求會突破百萬瓦級，這代表每一個資料中心的電力設計，都要重新思考。而HVDC架構，就是目前最被看好的解決方案。

台達電在這個領域的佈局，已經領先全球。他們不只是有技術，還有量產能力，而且已經開始跟輝達、微軟、Google這些雲端巨頭合作。所以這一波的成長，不只是短期的題材，而是長期的產業趨勢。

在輸電環節，最直接受惠的就是台達電與光寶科；而在變電環節，則會增加變壓器、GIS開關、繼電器等設備的需求。

資料中心的內部走線也需重新設計，像是PDU能源分配、機櫃、配電監控等設備都要跟著更換。股票市場之所以興奮，是因為只要改一個方案，整個資料中心就得大幅調整，牽動的環節非常多。

這一塊毫無疑問又是台達電、光寶科、亞力、群電等廠商的機會，相關受惠股也非常多。

另一個重要商機是備援電力，已從原本的UPS，改成了標配BBU。未來每個機櫃都要配一個BBU，這也是今年BBU概念股如順達、新盛力大漲的原因之一。

再來是已經講了一兩年的散熱領域，未來將從汽冷改成水冷，相關概念股如奇鋐、雙鴻也漲得非常多。

例如，資料中心用電量變大，零件也跟著增加，像是BBU、電源供應器、PDU等，都是調控能源的關鍵零件，不能出差錯。

輝達改變架構的決定，確實為資料中心的能源供應帶來巨大商機。更重要的是，願意付錢的大頭們仍在持續掏錢，且越掏越多、越敢花。

從機構預估的資料中心資本支出來看，去年底的預估、今年第一季的預估，到現在的預估，從深藍色到淺藍色都在上修。光是2025年到2029年，最新預估已比原本多了25％。

不少人以為最受惠的是台積電，實際上資料中心的成本結構中，伺服器、網路、AI加速器占比超過5成，但機房基建與配電也占3成以上，發電、接電、輸電則接近1成。

機構預估2025年至2030年，樂觀情境下資料中心資本支出可達7.9兆美元，中等預估為5.2兆美元，最差也有3.7兆美元。其中約4成資金將投入機房配電與發電接電輸電環節。

因此，今年漲最多的未必是半導體設計、製造、封裝股，而是能源相關、資料中心基建、發電接電等概念股。

台達電現在股價已漲到900元，仍然樂觀看待。上千只是時間早晚的問題。即使當初只有四五百元，很多散戶也不見得買得起，最簡單的方法是買ETF，一次打包所有概念股。

從4月11日到現在，0050漲了57％，00935漲了70％。觀察今年以來整體科技股ETF表現，00935就是第一名。

為什麼這檔ETF表現這麼強？因為它是台灣少數重倉持有台達電的ETF，是目前主流科技ETF中持有台達電比重最高的一檔。

台達電在多數科技ETF中佔比偏低，有的甚至不到3％。可能是因為與半導體、晶片設計、封裝關聯不大。

這就回到一個問題：你相不相信台灣這一票能源概念股能成為新一批護國神山？從資料中心支出預算來看，約有4成與能源相關。

台灣目前擁有從電源模組、備援電力、散熱管理到機櫃整合的一條龍服務，且能快速配合CSP做方案調整，滿足需求。因此台灣能源概念股未來仍有高度成長機會。

科技ETF漲這麼多還能不能買？若只看K線可能不敢買，但了解這些故事後，很多人會開始思考：為什麼它能漲這麼多？這種需求是否會持續？

答案是肯定的。這檔ETF表現強勁不是沒原因。第一大成分是台積電，第三是台達電，還有智邦、光寶科、奇鋐散熱、國巨等。

若是有拉回，仍可持續買進。如果已持有像0050這種標準型ETF，它已經很強了；但若想更聚焦科技股，00935的編制規則非常適合。

尤其是針對那些科技股漲太多不敢買、但又想參與的投資人，這類商品是很好的選擇。另一個續強的原因是：只要ETF越漲，股東人數越少，通常就表示還會續強，就像台積電創新高後，股東人數開始下降，越怕它漲越兇，它就越可能繼續漲。這個概念用在ETF上也是成立的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。