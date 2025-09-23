美股四大指數再創高 法人：台股再創新高 指標股台積電走勢關鍵

台股最近創新高，不少人以為這一波台積電大漲，但實際上今年的大黑馬，其實不是台積電而是台達電。這幾年全球雲服務商的資本支出，一直在快速的上修，尤其這個全球前十一大的雲服務商，預期的這個資本支出2025年是4450億美元喔，機構現在的預估，明年還會進一步成長到超過5000億。但是隨著技術不斷的升級，每秒需要傳輸的資料，也持續的倍增的情況下，其實對於資料中心的供電，形成非常大的壓力。 很多機構都已經看到這個現象，像IEA就有數據統計，未來資料中心的耗電量增長趨勢，到了2030年美國、中國資料中心的耗電量增長趨勢，是倍增的情況。 當資料中心需要傳輸的資訊越來越多、越來越熱，而且越來越耗電的情況下，下一個影響到的就是傳統的資料中心。 因為目前資料中心，普遍採用480伏的交流電，或者說AC幹線，在於機櫃內部呢，轉換成54伏或48伏的直流電，DC供給伺服器。可是這種架構未來面對百萬瓦級的功率時個效率就會變得非常的差，而且不切實際。

2025-09-23 10:00