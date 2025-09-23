美股四大指數再創高 法人：台股再創新高 指標股台積電走勢關鍵
美股四大指數氣勢如虹周一再創歷史新高，台指期夜盤攻上2萬6000點，受惠美股強勢創高帶動，台股今天可望再攻新高，法人預期大型電子股將持續扮演領先攻堅要角，季底作帳行情延續，但留意震盪加劇。
美股周一開盤受工作簽證風波影響科技巨頭回跌，但之後買盤回流，輝達再成推升大盤主力，宣布與OpenAI合作將對OpenAI投資高達1,000億美元建大型資料中心，以及聯準會官員再度釋放偏鴿言論等，美股四大指數再創新高，台指期夜盤攻上2萬6000點。法人指出，台股昨天開高走高，加權指數站穩所有均線之上，季底作帳行情延續，多頭動能強勁，投資人可留意電子股是否維持盤面成交主流，台積電ADR再創歷史新高，今天關注台積電（2330）走勢作為盤勢變化指標，並須留意盤面部分個股高檔震盪可能加劇。
