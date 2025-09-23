輝達加猛料！台積電衝1,325元、市值突破34兆元 台股過2萬6千關

輝達（NVIDIA）宣布將投資OpenAI高達1,000億美元打造資料中心，再度引爆投資人對AI前景的樂觀情緒，激勵輝達股價收漲3.93%，並帶動美股創高，台積電ADR也隨之揚升2.93%，加上蘋果iPhone 17系列銷售告捷、股價勁揚4.3%，激勵台積電期貨夜盤一度飆升至1,325元，終場漲20元、漲幅達1.54%、收1,315元，台指期夜盤順勢衝破2萬6千關、達26,072點。

多頭氣勢延續至早盤，台積電（2330）開高25元、報1320元，並揚升至1,325元，市值衝突破34兆元，再創歷史天價，並拉抬台股集中市場指數一舉突破2萬6千關，攀上26,172.6點。

法人指出，台股近期屢創新高，除了受台積電帶動之外，資金亦朝矽光子，PCB、半導體設備等進駐，惟指數位居高位，若市場風吹草動，恐加劇台股動盪走勢，因此估計短線台股將維持「驚驚漲」的節奏，操作上可挑選中小型具備題材性的標的因應。

分析師指出，台積電領軍相關概念股擔綱主攻部隊，推升大盤指數創高，在熱錢升溫下，台積電及相關概念股值得關注，可留意CoWoS設備、PA三雄、被動元件、矽光子等族群。