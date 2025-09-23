快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

台股早盤漲近300點登2萬6千點 台積電開高25元與大盤同步創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股23日開盤指數上漲240.4點，開盤指數為26,121點，登上26,000點大關；早盤漲近300點，最高來到26,172.60點。台積電（2330）開盤價1,320元，上漲25元。

群益投顧表示，股市連漲五個月後，美、法等工業大國龐大債務問題陸續浮現，股市逢高估計賣壓將漸增，短線指數估呈高檔震盪格局。盤勢逢高面臨漸增漲多獲利了結賣壓下，留意短線指數衝高；但多數漲多股（與持續弱勢股）逆勢震盪走跌的「拉積盤」再現。

操作題材可留意：

1.綠能相關─經濟部⻑明鑫表示，能源2.0政策大方向沒有改變，綠能仍是重中之重。前經濟部⻑喊卡且認為成本高昂的浮動式離岸風電，龔明鑫則表態積極支持，同時針對太陽光電板改採「以舊換新」的務實路線。

2.（電動）車用零組件相關─台美關稅談判下，我恐將被迫開放汽車市場，勢將衝擊國產汽車產業。經濟部研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經費，補助轉型電動車整車設計及研發相關費用，且組裝將綁定採用國內車用電子零組件。

周一（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,381.54點，上漲66.27點、漲幅0.14%；S&P500指數上漲0.44%；那斯達克指數上漲0.7%；費半指數上漲1.57%。台積電ADR漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元，較台北交易溢價高達27.3%。

美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，輝達（NVIDIA）承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，資助龐大的資料中心建設，提振對人工智慧（AI）的信心新高；輝達強漲3.97%突破8月12日前高而創歷史新高、應材 (AMAT)大漲5.48%。美國10年期公債殖利率，收在4.141%。金價延續創紀錄漲勢，近月黃金期貨周一結算價報每英兩3,740.70美元。

三大法人周一集中市場合計賣超41.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.5億元，投信賣超52.6億元，自營商（自行買賣）買超29億元，自營商（避險）買超48.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少160口至3,739口，其中，外資淨空單減少364口至17,239口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加362口至483口。

選擇權未平倉量部分，09月W4大量區買權OI落在26,100點，賣權最大OI落在25,600點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在24,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.25上升至1.45。VIX指數上升0.09至19.9。外資台指期買權淨金額1.47億元 ; 賣權淨金額0.08億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 台積電

延伸閱讀

台積電ADR大漲2.9%再創新高

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

權王帶頭衝…台股再創高 點位、市值、台指期等同締新猷

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

相關新聞

台達電飆漲150%、千金股預備！股添樂「基本面護城河深」：小資族00935跟上

台股最近創新高，不少人以為這一波台積電大漲，但實際上今年的大黑馬，其實不是台積電而是台達電。這幾年全球雲服務商的資本支出，一直在快速的上修，尤其這個全球前十一大的雲服務商，預期的這個資本支出2025年是4450億美元喔，機構現在的預估，明年還會進一步成長到超過5000億。但是隨著技術不斷的升級，每秒需要傳輸的資料，也持續的倍增的情況下，其實對於資料中心的供電，形成非常大的壓力。 很多機構都已經看到這個現象，像IEA就有數據統計，未來資料中心的耗電量增長趨勢，到了2030年美國、中國資料中心的耗電量增長趨勢，是倍增的情況。 當資料中心需要傳輸的資訊越來越多、越來越熱，而且越來越耗電的情況下，下一個影響到的就是傳統的資料中心。 因為目前資料中心，普遍採用480伏的交流電，或者說AC幹線，在於機櫃內部呢，轉換成54伏或48伏的直流電，DC供給伺服器。可是這種架構未來面對百萬瓦級的功率時個效率就會變得非常的差，而且不切實際。

輝達加猛料！台積電衝1,325元、市值突破34兆元 台股過2萬6千關

輝達（NVIDIA）宣布將投資OpenAI高達1,000億美元打造資料中心，再度引爆投資人對AI前景的樂觀情緒，激勵輝達...

台積電領軍大漲 台股盤中再創26172點歷史新高

台股今日開盤一舉飛躍26000點，以26121點漲逾百點開出，早盤最高來到26172.6點，再創歷史新高，最高上漲接近3...

台股早盤漲近300點登2萬6千點 台積電開高25元與大盤同步創高

台股23日開盤指數上漲240.4點，開盤指數為26,121點，登上26,000點大關；早盤漲近300點，最高來到26,1...

降息助攻 9月外資買超台股82.4億美元居冠

美國聯準會進入降息循環，加上美股企業獲利支撐與AI結構性題材，推動全球主要指數屢創新高。中國信託投信表示，降息點燃全球資...

權王帶頭衝…台股再創高 點位、市值、台指期等同締新猷

台股昨（22）日在權王台積電領軍大漲30元收1,295元新天價帶動下，不懼外資連二賣，加權指數開高走高，盤中最高攻上25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。