台股早盤漲近300點登2萬6千點 台積電開高25元與大盤同步創高

台股23日開盤指數上漲240.4點，開盤指數為26,121點，登上26,000點大關；早盤漲近300點，最高來到26,172.60點。台積電（2330）開盤價1,320元，上漲25元。

群益投顧表示，股市連漲五個月後，美、法等工業大國龐大債務問題陸續浮現，股市逢高估計賣壓將漸增，短線指數估呈高檔震盪格局。盤勢逢高面臨漸增漲多獲利了結賣壓下，留意短線指數衝高；但多數漲多股（與持續弱勢股）逆勢震盪走跌的「拉積盤」再現。

操作題材可留意：

1.綠能相關─經濟部⻑明鑫表示，能源2.0政策大方向沒有改變，綠能仍是重中之重。前經濟部⻑喊卡且認為成本高昂的浮動式離岸風電，龔明鑫則表態積極支持，同時針對太陽光電板改採「以舊換新」的務實路線。

2.（電動）車用零組件相關─台美關稅談判下，我恐將被迫開放汽車市場，勢將衝擊國產汽車產業。經濟部研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億經費，補助轉型電動車整車設計及研發相關費用，且組裝將綁定採用國內車用電子零組件。

周一（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,381.54點，上漲66.27點、漲幅0.14%；S&P500指數上漲0.44%；那斯達克指數上漲0.7%；費半指數上漲1.57%。台積電ADR漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元，較台北交易溢價高達27.3%。

美國股市三大指數周一連續三個交易日收在歷史新高，輝達（NVIDIA）承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，資助龐大的資料中心建設，提振對人工智慧（AI）的信心新高；輝達強漲3.97%突破8月12日前高而創歷史新高、應材 (AMAT)大漲5.48%。美國10年期公債殖利率，收在4.141%。金價延續創紀錄漲勢，近月黃金期貨周一結算價報每英兩3,740.70美元。

三大法人周一集中市場合計賣超41.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.5億元，投信賣超52.6億元，自營商（自行買賣）買超29億元，自營商（避險）買超48.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少160口至3,739口，其中，外資淨空單減少364口至17,239口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加362口至483口。

選擇權未平倉量部分，09月W4大量區買權OI落在26,100點，賣權最大OI落在25,600點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在24,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.25上升至1.45。VIX指數上升0.09至19.9。外資台指期買權淨金額1.47億元 ; 賣權淨金額0.08億元。整體選擇權籌碼面中性。