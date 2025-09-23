降息助攻 9月外資買超台股82.4億美元居冠

美國聯準會進入降息循環，加上美股企業獲利支撐與AI結構性題材，推動全球主要指數屢創新高。中國信託投信表示，降息點燃全球資金行情，上周新興亞股持續獲外資買超22.8億美元，9月來淨流入達120.1億美元；其中，南韓、台灣連續三周呈現淨流入，上周外資買超南韓13.2億美元最多，買超台灣9.4億美元居次，台股9月來已獲外資買超82.4億美元。越南、泰國上周則遭外資小賣2.2億美元及1.6億美元。

指數漲跌方面，中國信託投信指出，新興亞股上周普遍呈現上漲，僅有越南、泰國小跌0.5%及0.1%，其餘市場皆呈現上漲。印尼、菲律賓漲幅2.5%最多，南韓上漲1.5%，印度上漲0.9%，台股小漲0.4%。目前南韓、越南為今年來漲幅最高的兩個國家。

降息與美股市場觀察，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭指出，9月美國聯準會（Fed）宣布降息一碼，將聯邦基金利率區間調降至4%至4.25%，為2024年12月以來首度降息，市場解讀聯準會將開啟新一輪降息循環。

唐祖蔭觀察，回顧過往30年降息循環歷史，市場預期的利率走勢，往往與實際政策利率走勢存在差距，值得注意的是，實際政策利率走勢幾乎比當初市場預期的更加極端，不僅升息幅度超乎預期，降息幅度亦超乎預期，意味未來金融寬鬆的幅度存在比市場預期更加寬鬆的可能性。

唐祖蔭認為，若這次降息循環如同歷史再度超過預期，預料大型成長股將會是受益最高的族群的個股。主要理由在於，當前AI發展仍在佈建階段，大型雲端業者今年預計資本支出高達4600億美元，降息將有助於減緩每年數千億美元支出的財務負擔，改善營運效率。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股今年來漲幅進逼31%，在亞股中表現強悍，胡志明指數於九月初創高後，維持高檔震盪，而官方今年積極推動經濟改革、企業盈餘強勁，給股市實質基本面支撐。。

張晨瑋說，新興市場升級題材，短線讓越股更有支撐。富時新興市場升級公告前夕，越南財政部部長阮文勝、國家證券委員會主席武氏珍芳率團出訪英國，拜會倫敦證交所與富時，期間聚焦討論市場升級、擴大指數合作以及向國際投資人推廣越南股市之方案。

與此同時，越南也再度發布資本市場改革新規，全面優化包括開戶流程、跨境金流、資訊揭露及外資持股限制，隨著越股被納入富時新興市場指數輪廓愈來愈明朗，資金行情值得期待，操作上，投資人可持續定期定額中國信託越南機會基金，若逢市場回調修正，在長線多頭格局下，可採逢低加碼策略。