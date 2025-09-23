美股創新高挹注全球信心 美股基金淨流入居冠

美國聯準會降息符合預期，全球股市多數收漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月12日至9月18日止近一周，全球主要各區股票基金資金除已開發歐洲以3.24億美元小幅流出之外，其餘主要市場股票基金均為淨流入；其中，美國股票基金以淨流入576.68億美元居冠；第二、三分別為全球新興市場淨流入33.74億美元，亞洲不含日本17.75億美元；拉丁美洲與歐非中東亦維持微幅淨流。

安聯投信表示，美國聯準會如預期降息，且觀察點陣圖隱含今年還有2碼降息空間，且同步小幅上調2026年經濟成長預估，並預計明年通膨將略高於先前預估，激勵美股三大指數再創新高；美股及科技股創新高亦帶動國際股市；中國經濟數據不佳，進一步提高市場對政策刺激的期待。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，聯準會再度啟動降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍有韌性，投資人看好寬鬆環境有利高成長領域動能，支持美股主要指數再創新高，近期盤面類股表現不一，以通訊服務表現最強、電動車也相對強勢。

莊凱倫表示，回顧今年上半年經歷川普又一次強勢發起的貿易戰後，最終不難發現，消息面影響大於實質面，從企業端已經看到獲利恢復增長，另一方面，AI結構利基驅動的成長引擎，協助抵銷部分負面干擾；再從聯準會最新會議中，可以看出關稅影響有望逐漸受控，雖然主席鮑爾淡化市場對積極降息的憧憬，但這恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈性。

展望後市，莊凱倫表示，隨關稅影響放緩，S&P500企業今、明年的獲利也開始觸底上修；與此同時，寬鬆政策周期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。面對一再創高的股市，策略上應可以收益打底，建構多元配置的核心布局，不錯過後續行情，同時降低潛在的下檔波動。

在台股部分，聯投信台股團隊表示，聯準會如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛；挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。

安聯投信台股團隊表示，為控制產品良率，不論是晶片檢測需求及零組件原材料規格提升都處於訂單持續上修階段，尤其陸資廠在地緣政治考量下難以低價競爭，台廠有望成為最大受惠者，具競爭力公司基本面需求無虞，在指數震盪過程加上短期獲利了結情緒雖可能造成個股股價賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A)經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。