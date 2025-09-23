美股再創新高 聚焦美PMI、高通新品峰會牽動供應鏈

科技巨擘股價勁揚，美股各大指數再創新高，輝達股價上漲近4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.93%。投顧表示，本週聚焦美國將公布PMI（採購經理人指數），以及高通23日將舉辦新產品高峰會，發表新一代旗艦行動平台，將牽動電子供應鏈與資金動向。

觀察美股22日表現，輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）和甲骨文（Oracle）等科技公司股價揚升，推動華爾街股市各大指數22日收漲，且都創下歷史新高，克服美股早盤疲弱走勢以及估值過高的擔憂。

美股中，道瓊工業指數上揚66.27點或0.14%，收46381.54點；標準普爾500指數上漲29.39點或0.44%，收6693.75點；那斯達克指數勁揚157.50點或0.70%，收22788.98點；費城半導體指數揚升97.87點或1.57%，收6330.12點。

台股方面，22日盤中大漲309點，至25887點，終場上漲302.23點，收在25880.6點，寫下盤中與收盤新高紀錄，並帶動市值創高，台指期也寫新紀錄，台積電與台達電同寫天價，齊創紀錄。

凱基投顧表示，22日台股開高走高，收紅K棒，價格沿著5日均線盤堅續創新高，但量能無法站上20日均量，再加上日KD指標已來到高檔超買區，近期量能若無法回到20日均量之上，台股走勢仍將是類似過去一週以來的高檔震盪整理格局，創高後容易進入震盪。