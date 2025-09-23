快訊

國泰：36%民眾看漲台股後市

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台股加權指數盤中站上25,800點，國泰金控（2882）昨（22）日公布9月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願上揚，有六成民眾預期今年經濟成長率（GDP）高於3%、近六成預期通膨高於2%，同時對台股的樂觀指數和風險偏好指數雙雙走高，且有36.1%民眾認為未來半年台股會繼續上漲。

國際股市近月震盪走高，主要央行釋出寬鬆預期，推升投資情緒回暖。國泰金調查顯示，9月民眾對台股的樂觀指數上揚至6.2，風險偏好指數同步升至8.3，已逐漸轉好、優於今年4月起川普關稅政策時的風險偏好指數僅3.4。

在台股走勢預期上，有36.1%民眾看好未來半年將續漲，較前月增加4.7個百分點；29.9%認為會下跌，較前月下滑9.5個百分點；另有20.6%預期盤勢持平，13.4%表示難以判斷。對照今年4月僅25.6%民眾看漲、近五成看跌，亦超越今年3月33.6%看漲，僅次於2月的39.2%，顯示民眾對台股信心明顯回升。

從民眾將現金或定存轉入股票投資的意願來看，9月也略有回升。數據指出，有27.6%的民眾表示會增加股市配置，較前月提升0.3個百分點；53.1%選擇維持不變，增加0.5個百分點；另有19.3%表示將減少，較前月下降0.8個百分點。雖然相較去年整年度至今年3月時期，超過三成民眾願意增加股市配置的高峰仍未完全回溫，但近期已有趨穩跡象，顯示股市行情回暖帶動投資人風險承受度逐步回升。

國發會7月景氣對策信號維持綠燈，整體經濟基調平穩。調查顯示，9月民眾的景氣現況樂觀指數上揚至-34.4，展望樂觀指數則回升至-32.0；大額消費意願指數提升至-0.9，反映出部分民眾在景氣逐步回穩的氛圍下，開始考慮汽車、家電等大宗支出。

台股 國泰金控

