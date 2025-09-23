權王股東「懼高症」 逾萬人賺了就跑

台股驚驚漲，台灣投資人紛紛出現「懼高症」，陸續有投資人獲利了結出場。護國神山台積電（2330）昨（22）日股價再大漲30元，收在1,295元歷史新高價，但股東人數卻在上周大減逾萬人、達1.01萬人，失去與台積電一起挑戰1,300元大關的機會。

據統計，截至19日，台股股東人數前五大依序為台積電156.54萬人、中鋼130.85萬人、鴻海99.7萬人、聯電81.7萬人、台新新光金77.49萬人；凱基金以76.75萬人緊追在後，排名第六。

以全市場來看，不僅台積電、鴻海等大型權值股股東人數下滑，股價表現強勢的記憶體雙雄上周也出現下車潮。華邦電上周股價大漲31.6%，同期間股東減少2.48萬人，為台股減少最多；其次為南亞科周漲37.9%，股東數減1.31萬人；第三是台積電股價周漲0.4%，但股東人數減1.01萬人，股價周漲0.4%。

上周股東人數增加最多的是南港，單周大增3.96萬人，其次是國巨增加1.52萬人。

隨著台股頻頻改寫歷史新天價，兆豐投顧董事長李秀利持續看好台股後續表現，也提醒投資人，在操作上，需保持彈性，熱門指標股會輪動，但共通性都在AI，追高以及追強需留意評價高低。