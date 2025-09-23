快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股驚驚漲，台灣投資人紛紛出現「懼高症」，陸續有投資人獲利了結出場。護國神山台積電（2330）昨（22）日股價再大漲30元，收在1,295元歷史新高價，但股東人數卻在上周大減逾萬人、達1.01萬人，失去與台積電一起挑戰1,300元大關的機會。

據統計，截至19日，台股股東人數前五大依序為台積電156.54萬人、中鋼130.85萬人、鴻海99.7萬人、聯電81.7萬人、台新新光金77.49萬人；凱基金以76.75萬人緊追在後，排名第六。

以全市場來看，不僅台積電、鴻海等大型權值股股東人數下滑，股價表現強勢的記憶體雙雄上周也出現下車潮。華邦電上周股價大漲31.6%，同期間股東減少2.48萬人，為台股減少最多；其次為南亞科周漲37.9%，股東數減1.31萬人；第三是台積電股價周漲0.4%，但股東人數減1.01萬人，股價周漲0.4%。

上周股東人數增加最多的是南港，單周大增3.96萬人，其次是國巨增加1.52萬人。

隨著台股頻頻改寫歷史新天價，兆豐投顧董事長李秀利持續看好台股後續表現，也提醒投資人，在操作上，需保持彈性，熱門指標股會輪動，但共通性都在AI，追高以及追強需留意評價高低。

台積電 股東 台股

權王帶頭衝…台股再創高 點位、市值、台指期等同締新猷

台股昨（22）日在權王台積電領軍大漲30元收1,295元新天價帶動下，不懼外資連二賣，加權指數開高走高，盤中最高攻上25...

千金股不同調 剩21檔

千金股昨（22）日表現兩極，股王信驊股價一度衝上5,405元新天價，加上穎崴飆漲至2,020元作收，台股史上首度出現八檔...

國泰：36%民眾看漲台股後市

台股加權指數盤中站上25,800點，國泰金控昨（22）日公布9月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣展望樂觀指數轉佳，大...

權王股東「懼高症」 逾萬人賺了就跑

台股驚驚漲，台灣投資人紛紛出現「懼高症」，陸續有投資人獲利了結出場。護國神山台積電昨（22）日股價再大漲30元，收在1,...

鋼鐵類股 有望迎資金行情

中國大陸工信部昨（22）日設定鋼鐵產業明確方向，強調未來二年「穩增長、防內捲」核心理念，要求鋼鐵產業增加值目標年增4%；...

台積電領軍 台股續創新高

台股昨天在權王台積電領軍大漲卅元、收一二九五元新高帶動下，指數開高走高，加權指數盤中最高二萬五八八七點，收盤大漲三○二點...

