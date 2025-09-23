外資調降聯發科評等、目標價

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

聯發科（2454）端出最新5G旗艦晶片天璣9500，外資滙豐證券不埋單。滙豐證券在最新報告指出，由於四大不利因素逐漸浮現，將聯發科評等由「買進」降至「中立」，目標價也由原先的1,640元降至1,417元，降幅13.6%。

滙豐證券開出外資圈調降聯發科評等與目標價的第一槍，引發關注。台股昨（22）日勁揚302點，聯發科逆勢收黑，終場跌35元、收1,405元。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，聯發科在可見的未來，已顯現四大不利因素。

第一，台積電未來將針對先進製程調漲價格5%至15%，以反映更高成本，可能抵銷聯發科在產品組合持續優化下的毛利率改善力道。

第二，智慧手機系統單晶片（SoC）市場將面對更激烈的價格競爭，除全球第四大手機晶片廠展銳的4G晶片，還有高通5G晶片。李宜家預估，高通2026年5G系統單晶片平均售價（ASP）將年減10%，加大市場競爭態勢。

第三，安謀（Arm）可能將於2026年調高權利金費用，造成聯發科營運費用壓力。

第四，聯發科為Google TPU（張量處理單元）設計的ASIC專案可能再次遞延，導致未來營運不確定性大增。

針對第四點，李宜家說，儘管仍認為聯發科可能獲得其他AI ASIC機會，例如與Meta合作，並且可能同時切入前端設計與後端設計，市場並將這項機會視為利多催化劑。

不過，預期實際貢獻將要到2027年下半年或2028年才會浮現，而若Google專案再次遞延，等同提高聯發科在2026年僅能認列一次性開發收入（NRE）的可能性，市場對Google專案的高度期待若再落空，不利股價表現。

儘管李宜家維持聯發科今年每股純益預估值63.97元不變，但將2026年每股純益預估由81.96元下調至70.83元，降幅13.6%，2027年每股純益預估也由101.33元降至79.51元，降幅21.5%。

