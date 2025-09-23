權王帶頭衝…台股再創高 點位、市值、台指期等同締新猷

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股昨（22）日在權王台積電（2330）領軍大漲30元收1,295元新天價帶動下，不懼外資連二賣，加權指數開高走高，盤中最高攻上25,887點，收盤大漲302點，收在25,880點，均創歷史新高。

法人指出，大盤技術面展現強勢，後市沿五日均線攻上26,000點指日可待，不須預設高點。

加權指數再攀新高之餘，整體上市市值83.6兆元、上市櫃市值合計90.6兆元，也創歷史新高；電子類股指數收盤1,509.4點，以及台指期盤中高點25,941點、收盤25,891點，均為新高。台積電股價創高，市值同步擴增至33.58兆元，亦創新高。

籌碼面來看，三大法人賣超41.5億元，其中外資現貨賣超66.5億元，連二賣，累計賣超223.9億元，在台指期未平倉淨空單減少364口至17,239口，期現貨並未同步偏空操作；投信賣超52.6億元，連20賣，累計賣超670.2億元；自營商買超77.6億元，連三買，累積買超232.4億元。

八大公股行庫賣超14.3億元，連三賣，累計賣超67億元，五大壽險則是買超67.7億元。

昨天盤面除大型權值股台積電、鴻海、台達電領漲，軍工、被動元件、集團股等族群表現亦亮眼。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，加權指數看回不回，應會沿五日均線往上攻；本周消息面為空窗期，僅美國個人消費支出物價指數（PCE）公布影響較大，但該數據周五發布時間已是台股收盤後，因此台股本周很有機會上26,000點。

黃詣庭分析，目前技術面強勢，量能也屬健康，融資水位雖有增加，但也僅緩升至2,724億元，未到3,000億元以上都屬可控範圍。此外，外資雖然近兩日賣超，但9月以來仍大買2,207.4億元，明顯加碼。因此在反轉訊號未出現前，不用預設高點。

台新投顧副總經理黃文清表示，加權指數要攻上26,000點應沒問題，但提醒投資人勿過度追高。尤其要留意反轉訊號，例如爆大量黑K，或是融資餘額單日增加大於50億元，以及指標股轉弱等。

