鋼鐵類股 有望迎資金行情
中國大陸工信部昨（22）日設定鋼鐵產業明確方向，強調未來二年「穩增長、防內捲」核心理念，要求鋼鐵產業增加值目標年增4%；業內人士人為，大陸定調鋼鐵調控政策，將帶旺低迷已久的鋼鐵股，預期將有一波資金行情。
中鋼（2002）、燁輝、裕鐵專家說，大陸鋼鐵產量占全球50%以上，鋼市榮枯全要看大陸臉色，近年全球鋼鐵工業身陷低迷，很重要原因就是大陸產能過剩，造成低價鋼材流竄，造成價格破壞。
根據工信部昨天公布的方案內容，將透過「產能產量精準調控」和「鋼鐵企業分級分類管理」等措施，嚴禁新增產能，並引導資源要素向優勢企業集中，進一步促進行業優勝劣汰。
特別是「設備更新」與「低碳轉型」被點名為未來競爭核心，到2025年底，超過八成鋼鐵產能需完成超低排放改造，推動環境治理，有助於提升整體製程效率。
