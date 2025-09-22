中信銀法定公積有望飛越股本！中信金股東笑、併購也有銀彈

中信金（2891）日前在法人場法說會上釋利多，指出子公司中信銀今年底有望讓法定盈餘公積一舉超過股本，打破現行現金股息上繳母金控的15%限制。法人認為，這將提升中信金明年配息空間，拉高現金殖利率，同時也為未來併購準備更多銀彈。

依《銀行法》規定，當銀行法定盈餘公積未達資本總額（股本）時，現金股息發放上限為資本總額的15%；一旦超過，則免受限制。

上市金控子銀行中，目前僅兆豐銀達標，中信銀若順利跨越，將成為第二家；若放眼全體銀行，上海商銀（5876）也具相同條件，過去也曾因此申請多配股息。

據半年報，中信銀6月底法定盈餘公積1,545億元，股本1,713億元，差距僅168億元。法人推估，只要全年稅後純益突破560億元，並依規定提存三成入法定盈餘公積，年底即可正式超標，現金股息上繳彈性全面鬆綁。

法人指出，中信銀前八月稅後純益371.75億元，若照此步調，全年達標機率高。屆時中信金將有更大現金股息來源，有助增加明年配息空間；對小股東而言，現金殖利率看漲，也可望帶動股價表現。

2025年中信金配發452億元現金股利，中信銀僅上繳267億元，中信銀盈餘配發率54%；若法定盈餘公積突破股本，2026年上繳比例有望進一步拉高。

市場更關注的是「併購效應」。當中信銀上繳更多股息給母金控，將讓母金控「現金多多」，有助增加對外併購銀彈。

一般金控若要併購，通常須舉債或發特別股，容易墊高雙重槓桿比壓力。中信金7月底雙重槓桿比是125.4%居13家金控最高。法定需低於125%。

財金官員直言，金管會審查金控併購案時，會高度檢視財務能力，尤其雙重槓桿比與負債比。若中信金能靠子銀行多繳股息充實現金，將可避免舉債壓力，可提升併購可行性。

法人認為，中信銀年底若成功跨越股本門檻，對中信金將是一石二鳥：既可強化股東配息回饋，也能補足戰略併購資源，擴大版圖動能。