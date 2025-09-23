就市論勢／邊緣 AI 受惠股 有潛利

快訊

經濟日報／ 新光投信台股基金投資團隊

盤勢分析

美國降息資金持續湧進美股，同步帶領台股昨（22）日創歷史新高，推升加權指數繼續創高、逼近26,000點大關。

這波美股投資熱潮主要鎖定AI產業趨勢成長態勢明確，包括AI GPU和ASIC晶片產品規格進度明確，拉貨動能持續，相關族群成長動能無虞；美大型雲端服務業者（CSP）大舉投入AI資本支出帶動，加上AI伺服器產品如期到位，帶動PCB、散熱、電源等台廠AI相關零組件持續升級，AI半導體類股正處於上升周期。

展望2026年，在美系各家CSP業者推出自研ASIC趨勢下，資本支出年成長雖放緩，但整體金額仍龐大且不斷上修，市場共識是四大CSP今、明兩年合計資本支出將來到3,426億美元與4,018億美元，年增率分別是50%、17%，帶動台廠AI相關零組件持續大啖升級商機，有助明年國內上市櫃企業獲利有望成長10~20%，有利明年台股多頭行情繼續表現。

投資建議

大盤不斷向上震盪攀升過程中，具高估值的個股或族群股價輪動快速，建議投資人仍持續鎖定具基本面及產業成長性的潛力族群，潛力族群可以選擇AI績優股及邊緣AI受惠股，為明年多頭行情提早布局。

聚焦族群建議以AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股為主，搭配傳產內需高殖利率股為輔；或選擇台股科技基金作分批布局，捕捉台股「基」優標的中長線超額報酬機會。

AI 台股 資本支出

