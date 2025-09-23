證交所招商 五路進擊

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心合作的「資本市場服務團」服務模式，日前攜手元大證券舉辦「推動優質企業邁向資本市場」座談會，匯聚12家優質企業，涵蓋生技醫療、半導體、工業零組件、汽車零件與材料等五大領域企業共襄盛舉。

「資本市場服務團」的目標是為台灣企業擘劃更廣闊的資本市場藍圖，這項跨機構的合作整合證交所、櫃買中心兩大單位的資源，為各個發展階段的企業提供一站式的全方位諮詢服務，協助企業快速掌握進入資本市場的多元途徑與潛在優勢。

「資本市場服務團」與元大證券舉辦的「推動優質企業邁向資本市場」座談會，不僅詳細介紹台灣資本市場的現況與獨特優勢，更深入解析上市櫃的流程與關鍵重點，並現場提供一對一的諮詢服務，跟與會企業進行熱絡的交流互動。

證交所上市一部經理陳怡成強調，台灣資本市場的活躍動能已居全球領先地位。目前，在證交所掛牌上市的公司已達1,053家，總市值高達約82兆元，日均成交值更達到3,688億元，使台灣在主要證券交易所的市值及日均成交值排名，雙雙逼近全球前十名。

此外，證交所正全力打造「臺灣創新板」，目標是成為「亞洲的那斯達克」。自2025年起，創新板將取消合格投資人限制，預計大幅提升市場流動性。

陳怡成表示，創新板歡迎具備創新能量、並有國際化布局規劃的企業加入，共同打造一個更具全球競爭力的資本市場，讓台灣成為優質創新企業在亞洲掛牌的首選平台，同時為台灣下個世紀的產業發展積累強勁的創新動能。

元大金控（2885）副法金長林佩宸也強調，透過IPO邁入資本市場，不僅有助於企業籌措資金和拓展業務，更能全方位提升公司在制度建置、法令遵循、勞資關係與公司治理等方面的成熟度，成為企業持續成長茁壯的堅實基石。

證交所表示，證交所不僅是企業邁入資本市場的引路人，更是產業發展的堅實後盾，將持續為台灣的資本市場注入新的活力，共同壯大台灣資本市場的價值。

