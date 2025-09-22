國泰投信看旺Q4市場 股債雙多、ETF靈活配置成關鍵

台股第三季創下新高，美國聯準會重啟降息循環，但川普政府關稅與貿易政策雜音未歇，市場關注資金動能能否延續。國泰投信今（22）日舉行「2025年Q4投資展望記者會」，總經理張雍川表示，看好第四季股債齊揚，建議投資人持續留在市場，資產配置以「股債雙多」為主軸，並以股優於債，透過核心與衛星ETF靈活配置，有助風險控管與資金效率提升。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，川普重返白宮後延續關稅政策，透過調整進口稅率吸引各國投資美國高科技產業，配合「大而美法案」籌措財源與製造業回流，不僅有助緩解貿易逆差與債務壓力，也推動工業再升級。他強調，目前關稅多由出口國與進口商分擔，通膨風險可控，加上歐美寬鬆政策、中國房市觸底，2026年全球經濟增長可期。王誠宏認為，川普政策屬「順勢操作」，不致引發系統性危機。

國泰投信量化投資部協理游日傑則分析，自2019年至2025年8月底，加權總報酬指數年化報酬率達18.5%，受惠於5G、雲端與生成式AI題材，預估至2026年企業獲利仍有11%成長空間，本益比可達18倍。他建議投資人逢低布局，核心資產可選國泰台灣領袖50（00922）與國泰投資級公司債（00725B），衛星則可透過國泰AI機器人ETF（00737）掌握AI應用趨勢。

游日傑提醒，明年的選股方向應更加平衡，不宜僅鎖定AI題材。除了AI半導體與雲端產業，投資人也可留意蘋果換機潮帶動的電子供應鏈、全球降息循環下受惠的金融與債市相關標的，以及長期具防禦性的高股息族群。他強調，資產配置應兼顧成長與防禦，避免單一題材過熱導致風險集中。整體建議核心7成、衛星3成，兼顧效率與主題，掌握市場脈動。